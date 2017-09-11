Телеканал НТВ презентовал новое издание книги «Хождение по мукам»

смотреть Революция, война, любовь и жизнь простых людей — в многосерийном фильме «Хождение по мукам» — скоро на НТВ

В рамках мероприятия генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер кинокомпании RWS Юрий Сапронов и актриса Юлия Снигирь рассказали о проекте и о том, почему книга получила вторую жизнь., генеральный продюсер телекомпании НТВ: «Когда мы начали работу над проектом, вдруг оказалось достаточно сложно найти в книжных магазинах издание произведения „Хождение по мукам“. Этот роман — отражение нашей с вами истории и напоминание о том, какие непростые события выпали на долю людей того времени. Привычный уклад их жизни был разрушен, общество претерпело радикальные перемены. На наш взгляд, очень важно, чтобы молодое поколение, которое не видело ни прошлых экранизаций и не читало романа, знали свою историю, чтобы понимали, что произошло с Россией сто лет назад. Что пережили наши предки. Таким образом, нами было принято решение не только об экранизации романа, но и также, мы стали инициаторами переиздания книги».Роман-эпопея повествует о судьбе представителей русской интеллигенции, ввергнутых в водоворот революции и гражданской войны. На обложке классического произведения — знакомые лица современных актеров. В этих образах герои романа предстанут в третьей по счету экранизации великого произведения Алексея Толстого.В центре повествования — сестры Булавины Катя (Юлия Снигирь) и Даша (Анна Чиповская). Одной из основных идей масштабной картины режиссера Константина Худякова стала идея о том, что тектонические сдвиги в стране неминуемо касаются каждого: разрушаются семейные отношения, теряются связи, ломаются судьбы., актриса: «Война — это страшно. Она калечит всех. Именно об этом, мне кажется, хотел снять Константин Павлович, а не о том, кто прав, а кто нет, кто хороший, а кто плохой. К счастью, сегодня можно не вставать ни на чью сторону и честно рассказать о том, как были тогда разрушены жизни и белых, и красных».Картину снимали почти год — четыре времени года, четыре города, в которых развернулись масштабные декорационные комплексы, тысячи костюмов и звездный актерский состав. Проект стал самым ожидаемым сериалом 2017 года и уже совсем скоро появится на экране — осталась одна съемочная смена в Санкт-Петербурге. Работа откроет международную выставку телеконтента в Каннах, а в канун столетия Октябрьской революции — выйдет в эфир телеканала НТВ.