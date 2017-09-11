В Москве задержаны предполагаемые «мясники», расчленившие двух человек

Двух москвичей подозревают в убийстве и расчленении двух человек, останки которых были найдены в полиэтиленовых пакетах на берегу
Москвы-реки в конце лета.
Двое жителей столицы — мужчина и женщина — задержаны сегодня в Москве по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, преступление могло быть совершено с целью незаконного завладения недвижимостью, сообщает СК РФ по Москве.
Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте подозреваемых. Кроме того, оперативники выясняют, были ли у злоумышленников сообщники.
Напомним, 29 июля в районе Борисовских прудов на берегу Москвы-реки нашли два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. Через несколько дней на том же берегу обнаружили еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.
Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте подозреваемых. Кроме того, оперативники выясняют, были ли у злоумышленников сообщники.
Напомним, 29 июля в районе Борисовских прудов на берегу Москвы-реки нашли два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. Через несколько дней на том же берегу обнаружили еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.
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