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  • 11.09, 12:22

    В Москве задержаны предполагаемые «мясники», расчленившие двух человек

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    В Москве задержаны предполагаемые «мясники», расчленившие двух человек

    В Москве задержаны предполагаемые «мясники», расчленившие двух человек

    Двух москвичей подозревают в убийстве и расчленении двух человек, останки которых были найдены в полиэтиленовых пакетах на берегу Москвы-реки в конце лета.

    Двое жителей столицы — мужчина и женщина — задержаны сегодня в Москве по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, преступление могло быть совершено с целью незаконного завладения недвижимостью, сообщает СК РФ по Москве.

    Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте подозреваемых. Кроме того, оперативники выясняют, были ли у злоумышленников сообщники.

    смотретьНа берегу Москвы-реки нашли 10 пакетов с расчлененными телами
    На берегу Москвы-реки нашли 10 пакетов с расчлененными телами
    Напомним, 29 июля в районе Борисовских прудов на берегу Москвы-реки нашли два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. Через несколько дней на том же берегу обнаружили еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.

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