В Москве мошенник украл 20 тонн сливочного масла на 7,3 млн рублей

В Москве возбуждено уголовное дело о краже у предприятия 20 тонн сливочного масла.
По данным следствия, злоумышленник под предлогом оказания транспортно-экспедиционных услуг погрузил масло в прицеп тягача MAN и отправился в Самару, но товар в пункт назначения так и не доставил. Ущерб от действий 32-летнего жителя Ивановской области составил 7,3 млн рублей.
Сейчас мужчину и похищенное им масло ищут. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».
Сейчас мужчину и похищенное им масло ищут. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».
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