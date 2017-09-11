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  • 11.09, 12:22

    В Москве мошенник украл 20 тонн сливочного масла на 7,3 млн рублей

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    В Москве мошенник украл 20 тонн сливочного масла на 7,3 млн рублей

    В Москве мошенник украл 20 тонн сливочного масла на 7,3 млн рублей

    В Москве возбуждено уголовное дело о краже у предприятия 20 тонн сливочного масла.

    По данным следствия, злоумышленник под предлогом оказания транспортно-экспедиционных услуг погрузил масло в прицеп тягача MAN и отправился в Самару, но товар в пункт назначения так и не доставил. Ущерб от действий 32-летнего жителя Ивановской области составил 7,3 млн рублей.

    Сейчас мужчину и похищенное им масло ищут. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».

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