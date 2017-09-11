Полиция разоблачила малолетних кураторов «групп смерти» в трех регионах России

смотреть «Чикатило и не снилось»: Яровая рассказала об организаторах «групп смерти»

Организаторы закрытых групп, в которых подростков склоняли к выполнению опасных для жизни заданий, выявлены в Самарской, Владимирской и Нижегородской областях. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, все они оказались несовершеннолетними.Так, в Самарской области ученица восьмого класса одной из школ города Тольятти зарегистрировалась в соцсети через абонентский номер своего отца. В анкете школьница разместила найденные в интернете фотографии и начала вести переписку с другими пользователями. Девушка давала своим подписчикам задания, которые в итоге должны были привести их к самоубийству.Во Владимирской области координатором одной из групп в соцсети был 14-летний мальчик, который вел переписку с подростками, проживающими в поселке Сокол. При этом в случае невыполнения заданий он угрожал подписчикам, точно описывая местоположение их домов и близлежащих объектов.Еще один случай выявлен в городе Павлово Нижегородской области. Там 14-летняя девочка рассылала сообщения с опасными для жизни и здоровья заданиями с мобильного телефона.По словам Волк, все «кураторы», не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа.