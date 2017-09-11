Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
Онлайн на сайте
Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 10:50

    СК РФ возбудил уголовные дела против 21 офицера Минобороны Украины

    комментировать
    • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС
    СК РФ возбудил уголовные дела против 21 офицера Минобороны Украины

    СК РФ возбудил уголовные дела против 21 офицера Минобороны Украины

    СК РФ возбудил уголовные дела против 21 офицера Минобороны Украины
  • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС

    • Глава Минобороны и начальник Генштаба Украины стали фигурантами новых уголовных дел о геноциде и других преступлений против жителей Донбасса.

    СК России возбудил уголовные дела за преступления против жителей Донбасса в отношении министра обороны Украины, его четырех заместителей, начальника Генштаба, а также в отношении еще 15 старших офицеров.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Собирая доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины, Следственный комитет задокументировал десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса. Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди — высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины».

    По данным следствия, украинские военные в ходе конфликта на юго-востоке Украины применяют запрещенные средства и методы ведения войны. Офицеры, «осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». «Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели», — говорится в материалах дела.

    В ближайшее время в отношении фигурантов уголовного дела будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск, отметили в СК РФ.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru