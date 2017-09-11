СК РФ возбудил уголовные дела против 21 офицера Минобороны Украины

Глава Минобороны и начальник Генштаба Украины стали фигурантами новых уголовных дел о геноциде и других преступлений против жителей Донбасса.

СК России возбудил уголовные дела за преступления против жителей Донбасса в отношении министра обороны Украины, его четырех заместителей, начальника Генштаба, а также в отношении еще 15 старших офицеров.



Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Собирая доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины, Следственный комитет задокументировал десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса. Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди — высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины».



По данным следствия, украинские военные в ходе конфликта на юго-востоке Украины применяют запрещенные средства и методы ведения войны. Офицеры, «осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». «Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели», — говорится в материалах дела.



В ближайшее время в отношении фигурантов уголовного дела будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск, отметили в СК РФ.