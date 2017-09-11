Пользователи соцсетей с энтузиазмом встречают «Ирму»

Этой ночью ураган Ирма ударил по штату Флорида. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Уже три миллиона человек остались без электричества.
Ирма уже ослабла до второй категории из пяти возможных. Однако на побережье уровень воды поднялся всего за полтора часа больше чем на два метра. Власти заранее призвали покинуть береговую линию, эвакуированы почти 6 миллионов человек, введен комендантский час.
Впрочем, пользователи соцсетей встречают один из самых разрушительных ураганов в истории США с энтузиазмом и включенными видеокамерами. Кажется, в Интернете началось негласное соревнование на самые жуткие кадры. Кто-то размещает видео, где уровень воды поднялся почти до середины окон в доме. Ему отвечают кадрами с острова на северо-западном побережье штата — там ветер буквально пригибает пальмы к земле. В Майами на улицах и в аэропорту начинает прибывать вода, это тоже можно наблюдать в прямом эфире.
В Facebook появились мероприятия «Застрелим „Ирму“» и «Все направляем свои вентиляторы на ураган, чтобы прогнать его» — так участники «надеются» дать отпор стихии. Кстати, желание принять участие в отпугивании «Ирмы» выразили десятки тысяч пользователей соцсети. Полиция Флориды даже выпустила предупреждение — не пытаться стрелять в ураган.
Впрочем, пользователи соцсетей встречают один из самых разрушительных ураганов в истории США с энтузиазмом и включенными видеокамерами. Кажется, в Интернете началось негласное соревнование на самые жуткие кадры. Кто-то размещает видео, где уровень воды поднялся почти до середины окон в доме. Ему отвечают кадрами с острова на северо-западном побережье штата — там ветер буквально пригибает пальмы к земле. В Майами на улицах и в аэропорту начинает прибывать вода, это тоже можно наблюдать в прямом эфире.
В Facebook появились мероприятия «Застрелим „Ирму“» и «Все направляем свои вентиляторы на ураган, чтобы прогнать его» — так участники «надеются» дать отпор стихии. Кстати, желание принять участие в отпугивании «Ирмы» выразили десятки тысяч пользователей соцсети. Полиция Флориды даже выпустила предупреждение — не пытаться стрелять в ураган.
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