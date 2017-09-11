Куйвашев побеждает на выборах губернатора в Свердловской области

Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев с большим отрывом побеждает на выборах губернатора.
На настоящее время обработано 93,55% протоколов. Единоросс Куйвашев набирает 61,61% голосов избирателей.
На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов — 11,91%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,18%, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, в Марий Эл победу одерживает исполняющий обязанности главы республики Александр Евстифеев («Единая Россия»). За него отдали голоса 88,28% избирателей.
На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов — 11,91%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,18%, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, в Марий Эл победу одерживает исполняющий обязанности главы республики Александр Евстифеев («Единая Россия»). За него отдали голоса 88,28% избирателей.
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