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  • 11.09, 06:17

    Куйвашев побеждает на выборах губернатора в Свердловской области

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Павел Лисицын
    Куйвашев побеждает на выборах губернатора в Свердловской области

    Куйвашев побеждает на выборах губернатора в Свердловской области

    Куйвашев побеждает на выборах губернатора в Свердловской области
  • Фото: РИА Новости, Павел Лисицын

    • Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев с большим отрывом побеждает на выборах губернатора.

    На настоящее время обработано 93,55% протоколов. Единоросс Куйвашев набирает 61,61% голосов избирателей.

    На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов — 11,91%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,18%, сообщает «Интерфакс».

    Кроме того, в Марий Эл победу одерживает исполняющий обязанности главы республики Александр Евстифеев («Единая Россия»). За него отдали голоса 88,28% избирателей.

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