Михаил Саакашвили прибыл во Львов

Лидер партии «Рух новых сил»,
экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили в воскресенье вечером приехал во Львов.
Во Львов он прибыл в компании Юлии Тимошенко и десятков сторонников. На странице Саакашвили в Facebook велась прямая трансляция.
Ранее Саакашвили с помощью сторонников фактически прорвался через КПП на границе Польши и Украины. При этом в драке пострадали 17 пограничников и полицейских.
Границу экс-губернатор Одесской области перешел пешком, доехав до КПП «Шегини» на автобусе, после того, как поезд, в котором он хотел прибыть на Украину, не отправился со станции в Польше.
Ранее Саакашвили с помощью сторонников фактически прорвался через КПП на границе Польши и Украины. При этом в драке пострадали 17 пограничников и полицейских.
Границу экс-губернатор Одесской области перешел пешком, доехав до КПП «Шегини» на автобусе, после того, как поезд, в котором он хотел прибыть на Украину, не отправился со станции в Польше.
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