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  • 11.09, 00:13
    Михаил Саакашвили прибыл во Львов. Львов, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаил Саакашвили прибыл во Львов

    Михаил Саакашвили прибыл во Львов

    2 комментария
    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com
    Михаил Саакашвили прибыл во Львов

    Михаил Саакашвили прибыл во Львов

    Михаил Саакашвили прибыл во Львов
    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com

      • Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили в воскресенье вечером приехал во Львов.

      Во Львов он прибыл в компании Юлии Тимошенко и десятков сторонников. На странице Саакашвили в Facebook велась прямая трансляция.

      Ранее Саакашвили с помощью сторонников фактически прорвался через КПП на границе Польши и Украины. При этом в драке пострадали 17 пограничников и полицейских.

      Границу экс-губернатор Одесской области перешел пешком, доехав до КПП «Шегини» на автобусе, после того, как поезд, в котором он хотел прибыть на Украину, не отправился со станции в Польше.

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