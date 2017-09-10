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  • 10.09, 22:42

    Ураган «Ирма» над Флоридой ослабел до третьей категории

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    • Фото: Reuters © 2017, Chris Wattie
    Ураган «Ирма» над Флоридой ослабел до третьей категории

    Ураган «Ирма» над Флоридой ослабел до третьей категории

    Ураган «Ирма» над Флоридой ослабел до третьей категории
  • Фото: Reuters © 2017, Chris Wattie

    • Мощность урагана «Ирма», проходящего над Флоридой, снизилась до третьей из пяти категорий.

    Максимальная скорость ветра в эпицентре «Ирмы» снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с. Эпицентр урагана не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). «Ирма» движется на север со скоростью 5,4 м/с.

    Впрочем, успокаиваться рано. По прогнозам синоптиков, через несколько часов направление ветра изменится в сторону побережья. На юго-западе штат ожидается подтопление до 4,6 метра над уровнем земли, передает ТАСС. Труднее всего придется городу Тампа.

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