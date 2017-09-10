Ураган «Ирма» над Флоридой ослабел до третьей категории

Мощность урагана «Ирма», проходящего над Флоридой, снизилась до третьей из пяти категорий.
Максимальная скорость ветра в эпицентре «Ирмы» снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с. Эпицентр урагана не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). «Ирма» движется на север со скоростью 5,4 м/с.
Впрочем, успокаиваться рано. По прогнозам синоптиков, через несколько часов направление ветра изменится в сторону побережья. На юго-западе штат ожидается подтопление до 4,6 метра над уровнем земли, передает ТАСС. Труднее всего придется городу Тампа.
Сейчас «Ирма» приближается к южной границе США и штату Флорида, где от удара стихии в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Планируется эвакуировать 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах, отмечает РИА Новости.
Впрочем, успокаиваться рано. По прогнозам синоптиков, через несколько часов направление ветра изменится в сторону побережья. На юго-западе штат ожидается подтопление до 4,6 метра над уровнем земли, передает ТАСС. Труднее всего придется городу Тампа.
Сейчас «Ирма» приближается к южной границе США и штату Флорида, где от удара стихии в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Планируется эвакуировать 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах, отмечает РИА Новости.
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