В Подмосковье КамАЗ столкнулся с семью легковушками

В Одинцовском районе Московской области произошло массовое ДТП.
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями. В аварии пострадал один человек, передает ТАСС.
ДТП случилось на 65-м километре Минского шоссе в сторону Москвы. По данным ГУ МВД по Московской области, причиной ДТП стало то, что у КамАЗа лопнуло колесо.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.
ДТП случилось на 65-м километре Минского шоссе в сторону Москвы. По данным ГУ МВД по Московской области, причиной ДТП стало то, что у КамАЗа лопнуло колесо.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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