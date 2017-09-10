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  • 10.09, 22:43

    В Подмосковье КамАЗ столкнулся с семью легковушками

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    В Подмосковье КамАЗ столкнулся с семью легковушками

    В Подмосковье КамАЗ столкнулся с семью легковушками

    В Одинцовском районе Московской области произошло массовое ДТП.

    В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями. В аварии пострадал один человек, передает ТАСС.

    ДТП случилось на 65-м километре Минского шоссе в сторону Москвы. По данным ГУ МВД по Московской области, причиной ДТП стало то, что у КамАЗа лопнуло колесо.

    Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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