Итальянцы готовят митинг против мигрантов и ЕС в годовщину прихода к власти Муссолини

В Италии националистические митинги против мигрантов проходят практически в ежедневном режиме. Сотни людей приходят к миграционным центрам и требуют изгнать их из Рима и страны.
Марши патриотов из движений «Правая сила» и «Рим для Римлян» на кого-то наводят ужас, а кто-то, наоборот, с большим желанием присоединяется к несогласным с миграционной политикой Италии и Евросоюза.
Джулиано Кастеллино, лидер движения «Рим для римлян»: «Мы пришли защищать своих сограждан. Мы устали быть заключенными в собственном доме. Там, где у нас отбирают землю под беженцев, мы будем строить баррикады, а вокруг мигрантских центров выроем траншеи. Никакие они не беженцы от войны, они просто хотят лучшей жизни за наш счет».
Тарифы на прибытие в Европу известны. За последний год они даже упали с 10 тысяч долларов до 4000. Группировок нелегальных перевозчиков уже такое количество, что они вынуждены демпинговать на рынке живой силы.
Клаудио Ломбарди: «Обратите внимание: все лодки маленькие — 6–8 метров в длину, мотор — 15 лошадиных сил. Не могут они сюда приплыть из Туниса или Ливии. То есть наверняка где-то в море стоит большой корабль, который небольшими партиями спускает людей на берег. Это же международный бизнес».
Месяц назад власти Италии арестовали немецкое судно «Ювента», принадлежащее благотворительной организации «Молодежь помогает». Оно как раз и занималось якобы спасением нелегалов в Средиземном море. На поверку же оказалось, что «Ювента» не столько спасала, сколько содействовала нелегальной миграции, подбирая, согласно морскому закону, вовсе не те лодки, которые терпели бедствие или тонули.
По версии следствия, криминальная схема выглядела следующим образом: когда очередная шлюпка с мигрантами покидала территориальные воды Ливии, перевозчики связывались с экипажем «Ювенты». Судно начинало движение навстречу лодке. После этого уже в нейтральных водах Средиземного моря корабль пересаживал мигрантов к себе на борт, а шлюпку снова отгонял в Ливию.
На берегу каждого мигранта поджидают другие криминальные группы, которые помогают ему раствориться в Италии. Около 1000 долларов стоит попадание в Рим, где мигранту могут сразу предоставить жилье — койку в незаконно захваченном пустом доме. Захватом занимаются мафиозные кланы, и таких домов в итальянской столице 16. В конце августа мэрия Рима предприняла силовую попытку выселить два таких дома. В уличных боях с полицией участвовали 800 мигрантов.
Только по официальным данным, за первые семь месяцев 2017 года в Италию прибыли почти 100 тысяч мигрантов. Это дополнение к 200 тысячам, которые здесь уже осели. Около 40% так или иначе получают легальный статус. Судьба остальных туманна. Теоретически итальянские власти должны депортировать на родину тех, кто не получил ни визу, ни вид на жительство. На практике это нереально. Непонятно, куда их отсылать. Практически все мигранты «потеряли» свои документы.
Несмотря на все призывы Италии о помощи, Европейский союз предлагает Риму решать кризис с мигрантами самостоятельно. Тем временем националисты призывают всех выйти на марш патриотов 28 октября — в день 95-й годовщины прихода к власти Бенито Муссолини. Марш против мигрантов, против властей, против единой Европы. Возмущенных уже столько, что мэрия Рима боится запрещать эту акцию протеста.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадим Глускера.
Джулиано Кастеллино, лидер движения «Рим для римлян»: «Мы пришли защищать своих сограждан. Мы устали быть заключенными в собственном доме. Там, где у нас отбирают землю под беженцев, мы будем строить баррикады, а вокруг мигрантских центров выроем траншеи. Никакие они не беженцы от войны, они просто хотят лучшей жизни за наш счет».
Тарифы на прибытие в Европу известны. За последний год они даже упали с 10 тысяч долларов до 4000. Группировок нелегальных перевозчиков уже такое количество, что они вынуждены демпинговать на рынке живой силы.
Клаудио Ломбарди: «Обратите внимание: все лодки маленькие — 6–8 метров в длину, мотор — 15 лошадиных сил. Не могут они сюда приплыть из Туниса или Ливии. То есть наверняка где-то в море стоит большой корабль, который небольшими партиями спускает людей на берег. Это же международный бизнес».
Месяц назад власти Италии арестовали немецкое судно «Ювента», принадлежащее благотворительной организации «Молодежь помогает». Оно как раз и занималось якобы спасением нелегалов в Средиземном море. На поверку же оказалось, что «Ювента» не столько спасала, сколько содействовала нелегальной миграции, подбирая, согласно морскому закону, вовсе не те лодки, которые терпели бедствие или тонули.
По версии следствия, криминальная схема выглядела следующим образом: когда очередная шлюпка с мигрантами покидала территориальные воды Ливии, перевозчики связывались с экипажем «Ювенты». Судно начинало движение навстречу лодке. После этого уже в нейтральных водах Средиземного моря корабль пересаживал мигрантов к себе на борт, а шлюпку снова отгонял в Ливию.
На берегу каждого мигранта поджидают другие криминальные группы, которые помогают ему раствориться в Италии. Около 1000 долларов стоит попадание в Рим, где мигранту могут сразу предоставить жилье — койку в незаконно захваченном пустом доме. Захватом занимаются мафиозные кланы, и таких домов в итальянской столице 16. В конце августа мэрия Рима предприняла силовую попытку выселить два таких дома. В уличных боях с полицией участвовали 800 мигрантов.
Только по официальным данным, за первые семь месяцев 2017 года в Италию прибыли почти 100 тысяч мигрантов. Это дополнение к 200 тысячам, которые здесь уже осели. Около 40% так или иначе получают легальный статус. Судьба остальных туманна. Теоретически итальянские власти должны депортировать на родину тех, кто не получил ни визу, ни вид на жительство. На практике это нереально. Непонятно, куда их отсылать. Практически все мигранты «потеряли» свои документы.
Несмотря на все призывы Италии о помощи, Европейский союз предлагает Риму решать кризис с мигрантами самостоятельно. Тем временем националисты призывают всех выйти на марш патриотов 28 октября — в день 95-й годовщины прихода к власти Бенито Муссолини. Марш против мигрантов, против властей, против единой Европы. Возмущенных уже столько, что мэрия Рима боится запрещать эту акцию протеста.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадим Глускера.
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