Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон

Украинские власти сократили продолжительность отопительного сезона и изменили нормативы, на которые начисляется скидка по субсидиям.
Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать рекордно дорогим для многих граждан. Об этом пишет украинское издание «Сегодня».
Правительство Украины сократило отопительный сезон для граждан, которые сами отапливают свои дома и квартиры. Раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с 1 октября по 30 апреля. Но отопительный сезон в этом году для них стартует только 15 октября и закончится 15 апреля. Если включить отопление раньше или выключить позже, за лишний месяц придется платить без субсидий.
Помимо этого, сократились и нормы потребления, на которые начислялась скидка. Раньше субсидия покрывала 5,5 куба газа на отопление одного квадратного метра. Теперь норма — 5 кубов. Также сократился норматив потребления электроэнергии — с 65 до 51 кВт/ч, если в доме электрическое отопление. А если речь идет о центральном отоплении, то норма упала с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла.
В министерстве социальной политики уверяют, что больше значительного подорожания коммунальных услуг не последует. Но стоит отметить, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство разделить тариф на газ. Таким образом, как ожидается, украинцы будут получать две платежки — одну за газ как товар, а вторую — за распределение и транспортировку газа, что называется абонплата.
В настоящее время украинцы платят за каждый кубометр газа 6,87 гривны (около 15 рублей). Теперь власти предлагают разделить тариф. За каждый использованный кубометр жители будут платить 6 гривен, но также, независимо от объемов потребления, им будет начисляться фиксированная абонплата. Украинцы выступают против этого предложения.
Правительство Украины сократило отопительный сезон для граждан, которые сами отапливают свои дома и квартиры. Раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с 1 октября по 30 апреля. Но отопительный сезон в этом году для них стартует только 15 октября и закончится 15 апреля. Если включить отопление раньше или выключить позже, за лишний месяц придется платить без субсидий.
Помимо этого, сократились и нормы потребления, на которые начислялась скидка. Раньше субсидия покрывала 5,5 куба газа на отопление одного квадратного метра. Теперь норма — 5 кубов. Также сократился норматив потребления электроэнергии — с 65 до 51 кВт/ч, если в доме электрическое отопление. А если речь идет о центральном отоплении, то норма упала с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла.
В министерстве социальной политики уверяют, что больше значительного подорожания коммунальных услуг не последует. Но стоит отметить, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство разделить тариф на газ. Таким образом, как ожидается, украинцы будут получать две платежки — одну за газ как товар, а вторую — за распределение и транспортировку газа, что называется абонплата.
В настоящее время украинцы платят за каждый кубометр газа 6,87 гривны (около 15 рублей). Теперь власти предлагают разделить тариф. За каждый использованный кубометр жители будут платить 6 гривен, но также, независимо от объемов потребления, им будет начисляться фиксированная абонплата. Украинцы выступают против этого предложения.
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