Отшельник Юрий Антонов выходит в свет ради молодых красавиц

Народный артист Юрий Антонов откровенно рассказывает, почему не женится в четвертый раз и живет затворником.
Заманить 72-летнего Антонова на светский прием — большая удача. Певец сыт по горло тусовками, а в люди выходит не себя показать, а на других посмотреть. И в основном на девушек.
Юрий Антонов, народный артист РФ: «Я сижу уже на протяжении трех часов, смотрю и получаю удовольствие! От того, насколько наши женщины обладают вкусом. Это можно увидеть на их прекрасных головках. Да, на меня очень шляпки влияют. Очень шляпки влияют!»
Сам маэстро к моде совсем равнодушен, хоть и значится в списке самых дорогих артистов страны. За концерт он берет более трех миллионов рублей, а надевает первое, что с вешалки снимет.
О какой женщине мечтает народный артист? И почему до сих пор живет отшельником? Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
Юрий Антонов, народный артист РФ: «Я сижу уже на протяжении трех часов, смотрю и получаю удовольствие! От того, насколько наши женщины обладают вкусом. Это можно увидеть на их прекрасных головках. Да, на меня очень шляпки влияют. Очень шляпки влияют!»
Сам маэстро к моде совсем равнодушен, хоть и значится в списке самых дорогих артистов страны. За концерт он берет более трех миллионов рублей, а надевает первое, что с вешалки снимет.
О какой женщине мечтает народный артист? И почему до сих пор живет отшельником? Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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