Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

Марат Башаров не пригласил на свадьбу друзей. Актер тайно женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой.
О свадьбе с поклонницей Марат Башаров объявил еще в мае прошлого года. Но в загс влюбленные не спешили: сначала Елизавета Шевыркова ждала ребенка, а после рождения сына Марселя родителям и вовсе было не до банкетов.
Марат Башаров, актер театра и кино: «Каждое утро я встаю в семь утра и с сыном сажусь на горшок. Мы вместе с ним какаем».
А друзья поражаются, глядя на Башарова и его молодую жену: такие истории любви только в кино бывают. Марат Башаров — звезда, Елизавета Шевыркова — его поклонница и сотрудница банка, ему — 43, ей — 31.
Официально Марат Башаров женился во второй раз. Неофициально Елизавета Шевыркова — его третья супруга. С первой женой — Елизаветой Круцко — он восемь лет прожил в гражданском браке. Их общей дочери Амели уже 13 лет.
Как поклонница женила на себе звезду экрана? Почему Башаров не пригласил коллег на свою свадьбу? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Марат Башаров, актер театра и кино: «Каждое утро я встаю в семь утра и с сыном сажусь на горшок. Мы вместе с ним какаем».
А друзья поражаются, глядя на Башарова и его молодую жену: такие истории любви только в кино бывают. Марат Башаров — звезда, Елизавета Шевыркова — его поклонница и сотрудница банка, ему — 43, ей — 31.
Официально Марат Башаров женился во второй раз. Неофициально Елизавета Шевыркова — его третья супруга. С первой женой — Елизаветой Круцко — он восемь лет прожил в гражданском браке. Их общей дочери Амели уже 13 лет.
Как поклонница женила на себе звезду экрана? Почему Башаров не пригласил коллег на свою свадьбу? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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