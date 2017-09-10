Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.09, 22:43
    Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова. браки и разводы, знаменитости, кино, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

    Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

    комментировать
    Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

    Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

    Тайная свадьба: как давняя поклонница женила на себе Марата Башарова

      Марат Башаров не пригласил на свадьбу друзей. Актер тайно женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой.

      О свадьбе с поклонницей Марат Башаров объявил еще в мае прошлого года. Но в загс влюбленные не спешили: сначала Елизавета Шевыркова ждала ребенка, а после рождения сына Марселя родителям и вовсе было не до банкетов.

      Марат Башаров, актер театра и кино: «Каждое утро я встаю в семь утра и с сыном сажусь на горшок. Мы вместе с ним какаем».

      А друзья поражаются, глядя на Башарова и его молодую жену: такие истории любви только в кино бывают. Марат Башаров — звезда, Елизавета Шевыркова — его поклонница и сотрудница банка, ему — 43, ей — 31.

      Официально Марат Башаров женился во второй раз. Неофициально Елизавета Шевыркова — его третья супруга. С первой женой — Елизаветой Круцко — он восемь лет прожил в гражданском браке. Их общей дочери Амели уже 13 лет.

      Как поклонница женила на себе звезду экрана? Почему Башаров не пригласил коллег на свою свадьбу? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru