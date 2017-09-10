Ураган «Ирма» обрушил многометровые волны на Гавану

Столица Кубы приняла удар мощного урагана «Ирма». На знаменитую набережную Малекон обрушились многометровые волны.
Сейчас 8-километровая набережная и прилегающие к ней улицы закрыты для автотранспорта и совершенно пусты. Многие прибрежные улицы подтоплены.
Эпицентр урагана не приближался к Гаване ближе чем на 200 км, однако в городе весь день дул шквалистый ветер и шел сильный дождь. Из-за непогоды часть районов города осталась без электричества, телефонная связь работает с перебоями.
Из-за «Ирмы» международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти закрыт до 12 часов дня 11 сентября, сообщает ТАСС.
Как ожидается, в ближайшие часы «Ирма» достигнет берегов американского штата Флорида.
Эпицентр урагана не приближался к Гаване ближе чем на 200 км, однако в городе весь день дул шквалистый ветер и шел сильный дождь. Из-за непогоды часть районов города осталась без электричества, телефонная связь работает с перебоями.
Havana’s Malecon taking a pounding from #Irma. https://t.co/CpFcBVcsth #Cuba #hurricane pic.twitter.com/i2eOKqSSdT— Univision News (@UnivisionNews) 10 сентября 2017 г.
Video shows Hurricane Irma’s massive waves slam coast of Havana, Cuba https://t.co/kkD5UeR81k pic.twitter.com/zxiJnap2ci— WLKY (@WLKY) 10 сентября 2017 г.
Из-за «Ирмы» международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти закрыт до 12 часов дня 11 сентября, сообщает ТАСС.
Как ожидается, в ближайшие часы «Ирма» достигнет берегов американского штата Флорида.
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