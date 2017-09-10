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  • 10.09, 07:33

    Ураган «Ирма» обрушил многометровые волны на Гавану

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    Ураган «Ирма» обрушил многометровые волны на Гавану

    Ураган «Ирма» обрушил многометровые волны на Гавану

    Ураган «Ирма» обрушил многометровые волны на Гавану
  • Фото: Associated Press © 2017, Ramon Espinosa

    • Столица Кубы приняла удар мощного урагана «Ирма». На знаменитую набережную Малекон обрушились многометровые волны.

    Сейчас 8-километровая набережная и прилегающие к ней улицы закрыты для автотранспорта и совершенно пусты. Многие прибрежные улицы подтоплены.

    Эпицентр урагана не приближался к Гаване ближе чем на 200 км, однако в городе весь день дул шквалистый ветер и шел сильный дождь. Из-за непогоды часть районов города осталась без электричества, телефонная связь работает с перебоями.




    Из-за «Ирмы» международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти закрыт до 12 часов дня 11 сентября, сообщает ТАСС.

    Как ожидается, в ближайшие часы «Ирма» достигнет берегов американского штата Флорида.

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