В NASA предупредили об опасности извержения супервулкана

Страшнее, чем падение астероида: специалисты NASA рассказали о самой чудовищной реальной угрозе для человечества.
На настоящее время на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Извержение такого вулкана может привести к «вулканической зиме», жертвами которой могут стать миллионы человек. Последствия при этом будут куда более масштабными, чем, например, при падении астероида.
Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан в США. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72, передает РИА Новости.
Сейчас ученые занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. Среди прочих рассматривается вариант с увеличением объема воды для его «охлаждения».
Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан в США. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72, передает РИА Новости.
Сейчас ученые занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. Среди прочих рассматривается вариант с увеличением объема воды для его «охлаждения».
A supervolcano is threatening to destroy humanity. But Nasa has a plan to overcome it https://t.co/JcBoVR1e7P pic.twitter.com/DYOt1GVkvP— The Independent (@Independent) 7 сентября 2017 г.
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