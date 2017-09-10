Тайна «Черных дроздов»
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  • 10.09, 06:03

    В NASA предупредили об опасности извержения супервулкана

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    В NASA предупредили об опасности извержения супервулкана

    В NASA предупредили об опасности извержения супервулкана

    Страшнее, чем падение астероида: специалисты NASA рассказали о самой чудовищной реальной угрозе для человечества.

    На настоящее время на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Извержение такого вулкана может привести к «вулканической зиме», жертвами которой могут стать миллионы человек. Последствия при этом будут куда более масштабными, чем, например, при падении астероида.

    Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан в США. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72, передает РИА Новости.

    Сейчас ученые занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. Среди прочих рассматривается вариант с увеличением объема воды для его «охлаждения».


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