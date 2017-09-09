Российский павильон признан лучшим на ЭКСПО-2017 в Астане

Сегодня в рамках Дня Международного бюро выставок (МБВ) на ЭКСПО-2017 состоялась церемония награждения индивидуальных и коллективных павильонов в номинациях «Раскрытие темы выставки» и «Дизайн выставки». На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.Официальные павильоны, принимавшие участие в выставке, были разделены на четыре категории: А (индивидуальные, более 700 кв. м), В (индивидуальные, 400–700 кв. м), С (индивидуальные, менее 350 кв. м) и D (коллективные).Национальный павильон России площадью 1008 кв. м попал в категорию А и получил золотую награду в номинации «Дизайн выставки». Серебро было отдано Великобритании, бронза — Республике Корея. Победители определялись по ряду критериев, в том числе по результатам работы с момента открытия выставки, а также по итогам знакомства с национальными площадками.Стоит отметить, что Россия впервые взяла золото как участник с 1851 года, когда состоялось первое ЭКСПО в Лондоне., министр промышленности и торговли РФ: «Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнеров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку.Российская Федерация — постоянный участник ЭКСПО с 1851 года, но никогда не принимала выставку у себя. Мы подали заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия — достойный организатор таких масштабных мероприятий».Торжественная церемония закрытия Международной выставки ЭКСПО-2017 состоится 10 сентября. В ходе празднования пройдет масштабное шоу, в котором буду задействованы более 2000 человек, в том числе официальные представители стран — участниц выставки и волонтеры.