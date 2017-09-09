Фены, плойки, утюжки: как высушить голову, не навредив волосам

Как правильно выбрать фен, чтобы и деньги из карманов не выдуло и последние силы из волос? Отличается ли начинка фена за 40 тысяч рублей от фена за тысячу? И неужели сушить волосы в чурбане из полотенца куда вреднее, чем при помощи фена? Программа «НашПотребНадзор» попыталась разобраться.
Конструкция всех фенов, по словам физиков, по большому счету, одинакова. Но эти одинаковые детали работают по-разному. И в первую очередь это касается именно выдуваемой температуры. И мало какой из них выдает температуру, которая не вредит волосам.
Как показал опыт с тепловизором, всего за 10 секунд фен разогревает волосы до 72 градусов, а на 25-й секунде термометр показал больше 100 градусов. А ведь безопасной температурой для волос считается 60 градусов. Каждый градус сверху делает их сухими, ломкими и безжизненными.
А чтобы лучше понять, что и как вредит нашим волосам во время сушки, надо знать, как они устроены. В центре волоса находится самая мягкая его часть под названием медула — это стержень. Медулу окружает кортекс — это основное вещество волоса, которое составляет до 90% его объема. Именно он отвечает за цвет, структуру и прочность. Эти две главных части волоса окружает третья, самая тонкая, под названием кутикула, на которую возложена защитная функция. В идеале ее чешуйки должны плотно прилегать к стержню волоса, предохраняя от потери влаги, а значит, и эластичности. Но под действием горячего воздуха чешуйки открываются и жидкость начинает испаряться — волосы становятся сухими и ломкими.
Все было бы куда проще, если бы на фене можно было выставить точную температуру — не больше 60 градусов. Однако в продаже фенов с такой функцией нет, потому что производители знают, что основное место эксплуатации фена — это ванная комната с высокой влажностью, где на раскаленную спираль и вода попадает, и волосы наматываются, а еще лак для волос, да и роняют фен часто. А потому гарантировать, что хлипкий механизм будет на протяжении гарантийного периода выдавать точно заданную температуру, никто не возьмется. А чтобы избежать судебных исков, в фенах сделали переключатель режимов и в инструкции написали: выставляйте фен на минимум.
Напрашивается логичный, казалось бы, вывод, что лучше не пользоваться феном совсем. Есть ведь способ — многие просто заматывают голову в чурбан из полотенца и не просто ходят так несколько часов, а даже спят иногда с влажной головой.
Однако все трихологи и мастера парикмахерского искусства знают, что естественное высыхание волос вопреки расхожему мнению куда вреднее сушки феном. Ученые давно доказали: чем дольше волосы остаются влажными, тем больше воды они впитывают внутрь, а это приводит к еще большему их ослаблению.
Зато, проанализировав здоровье волос тех добровольцев, которые в рамках эксперимента сушили голову феном на минимальных режимах, никаких пагубных последствий ученые не обнаружили.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Как показал опыт с тепловизором, всего за 10 секунд фен разогревает волосы до 72 градусов, а на 25-й секунде термометр показал больше 100 градусов. А ведь безопасной температурой для волос считается 60 градусов. Каждый градус сверху делает их сухими, ломкими и безжизненными.
А чтобы лучше понять, что и как вредит нашим волосам во время сушки, надо знать, как они устроены. В центре волоса находится самая мягкая его часть под названием медула — это стержень. Медулу окружает кортекс — это основное вещество волоса, которое составляет до 90% его объема. Именно он отвечает за цвет, структуру и прочность. Эти две главных части волоса окружает третья, самая тонкая, под названием кутикула, на которую возложена защитная функция. В идеале ее чешуйки должны плотно прилегать к стержню волоса, предохраняя от потери влаги, а значит, и эластичности. Но под действием горячего воздуха чешуйки открываются и жидкость начинает испаряться — волосы становятся сухими и ломкими.
Все было бы куда проще, если бы на фене можно было выставить точную температуру — не больше 60 градусов. Однако в продаже фенов с такой функцией нет, потому что производители знают, что основное место эксплуатации фена — это ванная комната с высокой влажностью, где на раскаленную спираль и вода попадает, и волосы наматываются, а еще лак для волос, да и роняют фен часто. А потому гарантировать, что хлипкий механизм будет на протяжении гарантийного периода выдавать точно заданную температуру, никто не возьмется. А чтобы избежать судебных исков, в фенах сделали переключатель режимов и в инструкции написали: выставляйте фен на минимум.
Напрашивается логичный, казалось бы, вывод, что лучше не пользоваться феном совсем. Есть ведь способ — многие просто заматывают голову в чурбан из полотенца и не просто ходят так несколько часов, а даже спят иногда с влажной головой.
Однако все трихологи и мастера парикмахерского искусства знают, что естественное высыхание волос вопреки расхожему мнению куда вреднее сушки феном. Ученые давно доказали: чем дольше волосы остаются влажными, тем больше воды они впитывают внутрь, а это приводит к еще большему их ослаблению.
Зато, проанализировав здоровье волос тех добровольцев, которые в рамках эксперимента сушили голову феном на минимальных режимах, никаких пагубных последствий ученые не обнаружили.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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