Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

Тихие дворы — опаснее магистралей. Чаще всего машины мнут и царапают на стоянках и парковках неуклюжие соседи. Чтобы получить с них деньги, придется стать сыщиком самому.
Если сосед помял машину и уехал, по закону это называется «скрылся с места ДТП», что грозит лишением прав. Если виновник найден, его страховая оплатит ремонт по ОСАГО. Нет виновника — придется чинить самому.
Для большинства полис КАСКО — слишком дорогая роскошь, поэтому защищайтесь сами. Можно установить недорогую систему видеонаблюдения.
Камера с широким углом обзора подключается через Wi-Fi, аккумулятора хватит на 12 часов. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте.
Вторую камеру инженеры рекомендуют установить на окне своей квартиры.
Евгений Ерошин, разработчик систем видеонаблюдения: «Можете повесить камеру на стену своего дома, возле своего окна. И тогда, конечно, камера зафиксирует все, что происходит с вашей машиной».
А еще не стесняйтесь обращаться в магазины за записями камер наблюдения, а также к соседям по парковке и наблюдающим за двором бабушкам.
Истории автомобилистов — в сюжете программы «Главная дорога».
Для большинства полис КАСКО — слишком дорогая роскошь, поэтому защищайтесь сами. Можно установить недорогую систему видеонаблюдения.
Камера с широким углом обзора подключается через Wi-Fi, аккумулятора хватит на 12 часов. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте.
Вторую камеру инженеры рекомендуют установить на окне своей квартиры.
Евгений Ерошин, разработчик систем видеонаблюдения: «Можете повесить камеру на стену своего дома, возле своего окна. И тогда, конечно, камера зафиксирует все, что происходит с вашей машиной».
А еще не стесняйтесь обращаться в магазины за записями камер наблюдения, а также к соседям по парковке и наблюдающим за двором бабушкам.
Истории автомобилистов — в сюжете программы «Главная дорога».
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