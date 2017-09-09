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  • 09.09, 13:23
    Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

    Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

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    Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

    Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

    Дворовые аварии: как наказать сбежавшего соседа за царапины и вмятины на машине

      Тихие дворы — опаснее магистралей. Чаще всего машины мнут и царапают на стоянках и парковках неуклюжие соседи. Чтобы получить с них деньги, придется стать сыщиком самому.

      Если сосед помял машину и уехал, по закону это называется «скрылся с места ДТП», что грозит лишением прав. Если виновник найден, его страховая оплатит ремонт по ОСАГО. Нет виновника — придется чинить самому.

      Для большинства полис КАСКО — слишком дорогая роскошь, поэтому защищайтесь сами. Можно установить недорогую систему видеонаблюдения.

      Камера с широким углом обзора подключается через Wi-Fi, аккумулятора хватит на 12 часов. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте.

      Вторую камеру инженеры рекомендуют установить на окне своей квартиры.

      Евгений Ерошин, разработчик систем видеонаблюдения: «Можете повесить камеру на стену своего дома, возле своего окна. И тогда, конечно, камера зафиксирует все, что происходит с вашей машиной».

      А еще не стесняйтесь обращаться в магазины за записями камер наблюдения, а также к соседям по парковке и наблюдающим за двором бабушкам.

      Истории автомобилистов — в сюжете программы «Главная дорога».

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