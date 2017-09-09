Самолет экстренно сел в Брюсселе из-за состояния пилота

Авиалайнер компании Brussels Airlines произвел экстренную посадку в международной воздушной гавани Брюсселя.
Пассажирский самолет экстренно сел в бельгийской столице из-за сильного недомогания одного из пилотов. Об этом инциденте сообщила представитель администрации терминала Флоранс Мюл. По ее словам, авиалайнер вылетел из Брюсселя на греческий остров Родос. Но во время полета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Воздушное судно авиакомпании Brussels Airlines развернулось и совершило экстренную посадку. При приземлении никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, передает РИА Новости.
Воздушное судно авиакомпании Brussels Airlines развернулось и совершило экстренную посадку. При приземлении никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, передает РИА Новости.
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