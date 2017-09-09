Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 10:20

    Самолет экстренно сел в Брюсселе из-за состояния пилота

    комментировать

    Самолет экстренно сел в Брюсселе из-за состояния пилота

    Самолет экстренно сел в Брюсселе <nobr>из-за</nobr> состояния пилота

    Авиалайнер компании Brussels Airlines произвел экстренную посадку в международной воздушной гавани Брюсселя.

    Пассажирский самолет экстренно сел в бельгийской столице из-за сильного недомогания одного из пилотов. Об этом инциденте сообщила представитель администрации терминала Флоранс Мюл. По ее словам, авиалайнер вылетел из Брюсселя на греческий остров Родос. Но во время полета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

    Воздушное судно авиакомпании Brussels Airlines развернулось и совершило экстренную посадку. При приземлении никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru