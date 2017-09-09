Британский театр представил лагерную драму о жизни в Советском Союзе

Один из британских театров пошел на рискованный эксперимент. Публике решили показать не беспроигрышную русскую классику, а спектакль о жизни в Советском Союзе, когда сталинская эпоха сменилась хрущевской оттепелью. Причем рассказ об этом переломном моменте ведется от лица сторожевой собаки, охранявшей лагерь для заключенных. Создатели постановки уверены — история пса может затронуть душу любого, в том числе и западного зрителя.

405 Великобритания

СССР

театр

Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан», написанная от лица собаки, была впервые опубликована в 1975 году именно на Западе.



Хелена Каут-Хаусон, режиссер: «Через историю собаки Владимов рассказал притчу о человеке. О том, как человек — любой, не только советский, верит в идею, растет с ней, и вдруг внезапно жизнь меняется, и ему нужно перестраиваться, аэто трудно, даже если перемены — к лучшему, к свободе».



Режиссер и художник — поляки, актеры — англичане, хореограф — итальянец. Вместе в театре «Белград» английского города Ковентри они создают холодное лето 53-го.



Марчело Магни, хореограф: «Мне понятна эта история. У меня самого были идеалы, и они рухнули в 70-е и 80-е. Мы верили, что Европа изменится, но вместо этого в один момент она стала буржуазной и самодовольной».



На сцене хрущевская оттепель. Сталин умер, зэков распустили, караульным некого караулить. Надзиратель выгоняет свою сторожевую овчарку на улицу к помойным бакам и дворнягам, а Руслан хочет служить.



Павел Добжицкий, художник по свету и декорациям: «Есть такие места на земле, где собаке можно доверить больше, чем человеку. Это есть главная тема этого спектакля и главная тема этой декорации».



Это русская лагерная драма XX века, поэтому главную роль исполняет не кукла и не дрессированный пес, а человек. Настоящие собаки ходили по сцене только на репетиции. Учили актеров бегать, как они, лаять, как они, любить, как они.



Макс Кибл, исполнитель роли Руслана: «Но поведение Руслана отличается от поведения маленькой домашней собаки, которая никогда не служила. У него иное чувство собственного достоинства. Так что мне нужно было играть человека, просто с иной пластикой».



Руслана мучит ностальгия. Он хочет, чтобы было хорошо, как прежде: шеренги, бараки и он на посту, в коллективе и при деле. Лучше обратно в тюрьму, только не без работы и не за забором. Руслан верен не только человеку — он верен тому строю, который ни ему, ни хозяину не удалось сохранить.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.