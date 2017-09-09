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  • 09.09, 08:49
    Президент Путин отметит 870-летие столицы вместе с москвичами. Москва, парки и скверы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Путин отметит 870-летие столицы вместе с москвичами

    Президент Путин отметит 870-летие столицы вместе с москвичами

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    Президент Путин отметит 870-летие столицы вместе с москвичами

    Президент Путин отметит <nobr>870-летие</nobr> столицы вместе с москвичами

      В Москве стартуют праздничные мероприятия, посвященные 870-летию столицы.

      Знаковыми станут открытие парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия» и обновленной к чемпионату мира по футболу Большой спортивной арены в Лужниках. Как ожидается, сегодня оба мероприятия посетит Владимир Путин.

      Официальный старт мероприятий состоится в полдень на Красной площади, там пройдет большой концерт. С самого утра на Тверской, например, можно будет посмотреть на беспилотный автобус и полноразмерный жидкостный ракетный двигатель, благодаря которому были запущены космические аппараты «Луна», «Венера» и «Марс».

      В рамках 12-часового марафона в саду «Эрмитаж» столичные театры покажут свои лучшие постановки. Также в полдень на Арбате стартует фестиваль музеев.

      Большие мероприятия запланированы на Цветном бульваре, в парке Горького, на ВДНХ и Поклонной горе. Финалом празднования Дня города станет грандиозный салют, который начнется в 21:00 часов вечера одновременно на 13 площадках.

      Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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