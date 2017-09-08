Самым большим в мире пловом накормили тысячи гостей фестиваля в Ташкенте

В пятницу в Ташкенте всех желающих угощали самым большим в мире пловом. Блюдо общим весом более семи тонн готовили десятки поваров.

Кулинарное шоу стало центральным событием фестиваля узбекской национальной культуры, где местные певцы, танцоры и мастера народных промыслов показывали искусство и традиции страны. Корреспондент НТВ Святослав Гордин посмотрел, послушал и продегустировал.



На один день ради фестиваля перекрыли одну из центральных улиц, которую называют ташкентским Бродвеем. Несмотря на то, что фестиваль провели в рабочий день, людей собралось много.



O’zbegim — название фестиваля очень сложно перевести с узбекского. Это что-то, что живет внутри каждого народа, его сущность, традиции, обычаи, музыка, кухня, ремесло.



У участника фестиваля Батыра редкая по нынешнему времени профессия. Он — резчик по дереву. Долго учился у старых мастеров, теперь он сам стал известным мастером, а старинное искусство приспосабливается к современности. Подставки для книг стали подставками под планшеты.



В семье участницы фестиваля Делнозы семь поколений гончаров и ткачей. Когда-то узбекские девушки ткали и шили к свадьбе наряды, по которым их выбирали будущие женихи.



Красивая и удобная посуда ценится в Узбекистане не меньше свадебного наряда. С пластмассовых тарелок узбеки свой знаменитый плов не едят. Например, у Хиллари Клинтон и принца Чарльза есть керамика от бухарских мастеров на память.



В любом узбекском доме гости не уйдут, пока не попробуют плов. А ради самого большого плова в мире тысячи людей пришли сегодня в центр города.



Хаким Ганиев, повар: «Каждый повар должен сказать свои слова добрые, с добрым сердцем начать готовить, и тогда плов получится всегда вкусным».



Хаким Ганиев — известный повар и автор книг о плове. Он знает около тысячи рецептов. Но для любого узбека плов — это не просто рецепт: рис, овощи и мясо. Готовить, как в Ташкенте говорят, надо не по рецепту, а душой.



Узбекский плов входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Плов в Узбекистане готовят, как нигде в мире. И еще никто и никогда не готовил такой плов, как сегодня. Тонны риса и мяса — у небывалого по величине казана трудились два десятка поваров. Полторы тонны говядины, почти полтонны баранины, три тонны морковки.



Огромный казан поднимали краном. Шесть часов повара стояли у огня, и это в 30-градусную жару. Готовили именно ташкентский плов. Главные консультанты — старейшины — все это время находились поодаль. Когда повара заканчивают готовить плов, они говорят: «Это не мы готовили, а руки наших учителей».



Комил Алланджонов, руководитель проекта O’zbegim: «Все, что ассоциируется с Узбекистаном, мы постарались показать в рамках этого фестиваля».



Самая большая проблема, говорят организаторы, была в том, где достать такой казан, — он больше четырех метров в диаметре.



Приготовление плова — это еще не весь фестиваль, но именно идея приготовить самый большой в мире плов дала начала самому мероприятию. Редкий случай, когда фестиваль проводят журналисты. От идеи до ее воплощения — все это работа сотрудников местного телеканала. Все, что происходило в Ташкенте, транслировалось в прямом эфире.



На фестивале были танцы и музыка, знаменитые узбекские канатоходцы, гостям предлагали сочные фрукты, мясо и хлеб в тандыре. А плова, который сегодня приготовили в Ташкенте, по подсчетам организаторов, должно хватить на 40 или даже 50 тысяч человек. Его раздадут людям на улицах, отвезут в детские дома.



Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили сегодня мировое достижение: было приготовлено 7 тысяч 360 килограммов настоящего узбекского плова.