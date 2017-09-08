Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:12
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    Петербург почтил память жертв блокады

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    Петербург почтил память жертв блокады

    Петербург почтил память жертв блокады

    Петербург почтил память жертв блокады

      В Петербурге вспоминают жертв блокады. Сегодня исполнилось ровно 76 лет со дня ее начала.

      Центром поминальных мероприятий стало Пискарёвское мемориальное кладбище, на котором похоронены около полумиллиона жителей блокадного Ленинграда и его защитников.

      Вначале прошла официальная церемония возложения венков, затем цветы к памятнику возложили горожане, многие из которых преклонного возраста.

      Еще одним местом скорби стал дом №14 на Невском проспекте, где расположена знаменитая надпись, предупреждавшая ленинградцев об опасности обстрелов.

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