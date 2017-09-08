Петербург почтил память жертв блокады

В Петербурге вспоминают жертв блокады. Сегодня исполнилось ровно 76 лет со дня ее начала.

Центром поминальных мероприятий стало Пискарёвское мемориальное кладбище, на котором похоронены около полумиллиона жителей блокадного Ленинграда и его защитников.



Вначале прошла официальная церемония возложения венков, затем цветы к памятнику возложили горожане, многие из которых преклонного возраста.



Еще одним местом скорби стал дом №14 на Невском проспекте, где расположена знаменитая надпись, предупреждавшая ленинградцев об опасности обстрелов.



