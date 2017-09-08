Корреспондент НТВ навестил в ветклинике пострадавших во время пожара эрмитажных котов

Петербург сегодня с замиранием сердца ждал новостей из Эрмитажа, где произошел пожар. Огонь в музейных помещениях быстро потушили. Но следом пошли сообщения о гибели музейных котов.
Пожар в подвале Эрмитажа был небольшой, горела ветошь на трех квадратных метрах. На место ЧП приехали более сотни пожарных, 40 машин. Адекватная реакция пусть на небольшое возгорание во дворце с его сокровищами. Людей, работающих в музее, на время эвакуировали.
Огонь достаточно быстро потушили прибывшие пожарные, а вот дыма было много. Именно от него и пострадали хвостатые хранители музея. Эти животные — живая легенда Зимнего дворца. Их предшественники появились здесь еще во времена Петра I и Елизаветы Петровны.
Несколько котов и кошек отравились угарным газом настолько серьезно, что их поначалу приняли за погибших. Но история получилась со счастливым финалом: все животные живы. Правда, четверо животных находятся в ветклинике в тяжелом состоянии.
Анна Кондратьева, главный ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа: «Ей (кошке) дали кислородную маску и спасли этим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина, навестившего пострадавших котов в клинике.
Огонь достаточно быстро потушили прибывшие пожарные, а вот дыма было много. Именно от него и пострадали хвостатые хранители музея. Эти животные — живая легенда Зимнего дворца. Их предшественники появились здесь еще во времена Петра I и Елизаветы Петровны.
Несколько котов и кошек отравились угарным газом настолько серьезно, что их поначалу приняли за погибших. Но история получилась со счастливым финалом: все животные живы. Правда, четверо животных находятся в ветклинике в тяжелом состоянии.
Анна Кондратьева, главный ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа: «Ей (кошке) дали кислородную маску и спасли этим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина, навестившего пострадавших котов в клинике.
Комментарии