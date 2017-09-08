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  • 08.09, 19:10

    Посольство РФ в Британии высмеяло Бориса Джонсона в танке

    1 комментарий

    Посольство РФ в Британии высмеяло Бориса Джонсона в танке

    Посольство РФ в Британии высмеяло Бориса Джонсона в танке

    Посольство РФ в Велкобритании высмеяло главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона за съемки в танке.

    Фото Джонсона в камуфляже и боевой машине был опубликовано в газете The Telegraph во время его визита в Эстонию, где дислоцированы британские солдаты в рамках миссии НАТО.

    Посольство РФ в Великобритании: «Министру иностранных дел Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы высказать свою точку зрения. Он предпочитает полагаться на последовательность в высказываниях и развитие ситуации».



    Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. В мае дипломаты отреагировали шуткой на публикацию газеты The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в Twitter: «Слава богу, на этот раз не Россия».

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