Посольство РФ в Британии высмеяло Бориса Джонсона в танке

Посольство РФ в Велкобритании высмеяло главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона за съемки в танке.
Фото Джонсона в камуфляже и боевой машине был опубликовано в газете The Telegraph во время его визита в Эстонию, где дислоцированы британские солдаты в рамках миссии НАТО.
Посольство РФ в Великобритании: «Министру иностранных дел Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы высказать свою точку зрения. Он предпочитает полагаться на последовательность в высказываниях и развитие ситуации».
Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. В мае дипломаты отреагировали шуткой на публикацию газеты The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в Twitter: «Слава богу, на этот раз не Россия».
Посольство РФ в Великобритании: «Министру иностранных дел Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы высказать свою точку зрения. Он предпочитает полагаться на последовательность в высказываниях и развитие ситуации».
FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2017 г.
Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. В мае дипломаты отреагировали шуткой на публикацию газеты The Times. Журналисты выпустили материал под названием: «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй». Дипломатическое представительство написало в Twitter: «Слава богу, на этот раз не Россия».
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