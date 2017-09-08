Ученые нашли способ определить сексуальную ориентацию человека по фото

Специалисты из Стэнфордского университета выяснили, что искусственный интеллект способен выявить отличительные черты мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ученые разработали программу, которая позволяет определить сексуальную ориентацию человека по фотографиям. Они провели ряд экспериментов, в ходе которых программа анализировала портреты разных людей — всего более 35 тысяч снимков из соцсетей и сервисов интернет-знакомств, пишет сайт Dni.Ru.
Согласно результатам исследования, программа в 81% случаев верно определяет гомосексуальных мужчин, в отношении женщин показатель ниже — 74%. При этом если программа изучала сразу пять фотографий одного человека, то количество правильных ответов возрастало до 91% в отношении мужчин и до 83% в случае с женщинами.
Примечательно, что люди по фото могут отличить гомосексуала от мужчины традиционной сексуальной ориентации в 61% случаев, а касательно женщин угадывают в 54% случаев.
Программа анализировала снимки с помощью «глубоких нейронных сетей», которые позволяют сопоставлять между собой большое количество внешних признаков. Ученые из Стэнфордского университета, ссылаясь на данные исследования, утверждают, что у людей с нетрадиционной ориентацией гендерно-атипичные черты лица. Например, у гомосексуальных мужчин челюсти уже, а носы длиннее, чем у мужчин традиционной сексуальной ориентации. А у лесбиянок более мощная челюсть и лоб меньше по размеру, чем у гетеросексуальных женщин.
Этот эксперимент, как считают его авторы, подтверждает теорию о том, что сексуальная ориентация — врожденный, а не приобретенный признак.
Согласно результатам исследования, программа в 81% случаев верно определяет гомосексуальных мужчин, в отношении женщин показатель ниже — 74%. При этом если программа изучала сразу пять фотографий одного человека, то количество правильных ответов возрастало до 91% в отношении мужчин и до 83% в случае с женщинами.
Примечательно, что люди по фото могут отличить гомосексуала от мужчины традиционной сексуальной ориентации в 61% случаев, а касательно женщин угадывают в 54% случаев.
Программа анализировала снимки с помощью «глубоких нейронных сетей», которые позволяют сопоставлять между собой большое количество внешних признаков. Ученые из Стэнфордского университета, ссылаясь на данные исследования, утверждают, что у людей с нетрадиционной ориентацией гендерно-атипичные черты лица. Например, у гомосексуальных мужчин челюсти уже, а носы длиннее, чем у мужчин традиционной сексуальной ориентации. А у лесбиянок более мощная челюсть и лоб меньше по размеру, чем у гетеросексуальных женщин.
Этот эксперимент, как считают его авторы, подтверждает теорию о том, что сексуальная ориентация — врожденный, а не приобретенный признак.
Комментарии