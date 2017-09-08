В Германии проходит акция протеста против крупной военной базы США

Сегодня на севере Германии начинается масштабная акция протеста против американского военного присутствия на территории ФРГ. В центре событий — база ВВС США Рамштайн. Немцы уже не первый год добиваются ее закрытия.

Как передает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, немцам очень не нравится, что на базе Рамштайн размещено, по определенным данным, ядерное оружие. Кроме этого, они протестуют против так называемой войны дронов: как заявляют активисты, именно с базы Рамштайн ведется управление беспилотниками, действующими в странах Ближнего Востока.



Вольфганг Юнг, активист: «Наша страна должна выполнить обещание политиков, никогда больше угроза войны не будет исходить с немецкой территории. А Рамштайн как раз подготавливает почву для военных столкновений с Россией, ведь, помимо центра управления дронами, здесь находится командный центр управления противоракетной обороной, теми системами, которые создаются в Румынии и Польше».



База Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом американских ВВС за пределами Соединённых Штатов.



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