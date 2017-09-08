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  • 08.09, 19:10
    Медведев: цифровая экономика «может убить целые профессии». Интернет, Медведев, работа, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев: цифровая экономика «может убить целые профессии»

    Медведев: цифровая экономика «может убить целые профессии»

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    Медведев: цифровая экономика «может убить целые профессии»

    Медведев: цифровая экономика «может убить целые профессии»

    Медведев: цифровая экономика «может убить целые профессии»

      Дмитрий Медведев предупредил, что развитие цифровой экономики «может убить целые профессии».

      Премьер-министр выступил на Московском финансовом форуме.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда — я имею в виду трансформацию, прежде всего, на базе цифровой экономики, — но и убить целые профессии, усилить риски поляризации доходов. И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости».

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