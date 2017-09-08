Программа «Главная дорога» на НТВ отмечает день рождения

Одному из самых популярных автомобильных проектов российского телевидения, программе «Главная дорога» на НТВ, 9 сентября 2017 года исполняется 12 лет.
За годы существования в эфире телеканала появилось более 490 выпусков проекта. За 12 лет «Главная дорога» научила 181 звезду отечественного шоу-бизнеса в рубрике «Школа вождения» приемам контраварийного управления автомобилем. Программа неизменно пользуется популярностью у зрителей. Так, в сезоне-2016/17 ее среднесуточная доля составила 11,2% в аудитории 18+, а среди мужчин достигала 16,2%.
Команда «Главной дороги» за время существования программы проехала 1 524 132 км, это расстояние равняется примерно 38 кругосветным путешествиям или четырем полетам на Луну и обратно. Кроме того, в ходе съемок передачи было использовано 118 629 литров бензина, что составляет примерно 7906,5 штук 15-литровых канистр для автомобильного топлива. За 12 лет было сломано 399 гаечных ключей и разбито 14 автомобилей.
А география сюжетов простирается на много километров. Так, съемочные группы «Главной дороги» побывали во Франции, Италии, Швеции, Германии, Амстердаме, Чехии, Польше, Норвегии, Финляндии, Монголии, Белоруссии, Латвии, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Хабаровском крае, Приморском крае, Республике Коми, Астраханской области, Ставропольском крае, Псковской области, Мурманской области, Республике Татарстан, острове Сахалин, Республике Удмуртия, Свердловской области, на Украине, на Кавказе, а Центральный и Северо-Западный округа России были изъезжены вдоль и поперек.
Юристы программы ответили на вопросы телезрителей более 480 раз. Также в проекте «Главная дорога» на четыре года раньше, чем по всей остальной России, стартовала программа утилизации старых автомобилей. В планах «Главной дороги» расширение географии и актуальные и интересные автолюбителям темы.
Илья Скрябин, руководитель программы «Главная дорога»: «Главная дорога — уже 12 лет лучшая и единственная программа о безопасности на наших дорогах. Мы собрали уникальный коллектив, каждый из авторов болеет за свои сюжеты, и каждый из них старается сделать не только интересным, но и полезным. За 12 лет нам удалось многое — огромное количество наград, званий, поощрений — не в счет.
Хотя, безусловно, приятно, что к нашему мнению прислушиваются не только зрители, но и в правительстве РФ. Мы принимали самое непосредственное участие в разработке и принятии последних поправок в ПДД РФ. Сейчас готовится еще целый ряд предложений, которые, надеюсь, удастся воплотить в жизнь для безопасности и сохранения жизни людей на наших дорогах. Но самое главное — нас смотрят, а значит, мы делаем нужное и важное дело».
«Главная дорога» — первая на российском телевидении программа обо всем, что происходит на дорогах страны. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов. Показать всю важность соблюдения правил дорожного движения и сделать российские дороги безопаснее — цель программы и ее ведущих — Дениса Юченкова и Андрея Федорцова.
Смотрите «Главную дорогу» на НТВ и НТВ.Ru по субботам в 10:20.
Команда «Главной дороги» за время существования программы проехала 1 524 132 км, это расстояние равняется примерно 38 кругосветным путешествиям или четырем полетам на Луну и обратно. Кроме того, в ходе съемок передачи было использовано 118 629 литров бензина, что составляет примерно 7906,5 штук 15-литровых канистр для автомобильного топлива. За 12 лет было сломано 399 гаечных ключей и разбито 14 автомобилей.
А география сюжетов простирается на много километров. Так, съемочные группы «Главной дороги» побывали во Франции, Италии, Швеции, Германии, Амстердаме, Чехии, Польше, Норвегии, Финляндии, Монголии, Белоруссии, Латвии, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Хабаровском крае, Приморском крае, Республике Коми, Астраханской области, Ставропольском крае, Псковской области, Мурманской области, Республике Татарстан, острове Сахалин, Республике Удмуртия, Свердловской области, на Украине, на Кавказе, а Центральный и Северо-Западный округа России были изъезжены вдоль и поперек.
Юристы программы ответили на вопросы телезрителей более 480 раз. Также в проекте «Главная дорога» на четыре года раньше, чем по всей остальной России, стартовала программа утилизации старых автомобилей. В планах «Главной дороги» расширение географии и актуальные и интересные автолюбителям темы.
Илья Скрябин, руководитель программы «Главная дорога»: «Главная дорога — уже 12 лет лучшая и единственная программа о безопасности на наших дорогах. Мы собрали уникальный коллектив, каждый из авторов болеет за свои сюжеты, и каждый из них старается сделать не только интересным, но и полезным. За 12 лет нам удалось многое — огромное количество наград, званий, поощрений — не в счет.
Хотя, безусловно, приятно, что к нашему мнению прислушиваются не только зрители, но и в правительстве РФ. Мы принимали самое непосредственное участие в разработке и принятии последних поправок в ПДД РФ. Сейчас готовится еще целый ряд предложений, которые, надеюсь, удастся воплотить в жизнь для безопасности и сохранения жизни людей на наших дорогах. Но самое главное — нас смотрят, а значит, мы делаем нужное и важное дело».
«Главная дорога» — первая на российском телевидении программа обо всем, что происходит на дорогах страны. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов. Показать всю важность соблюдения правил дорожного движения и сделать российские дороги безопаснее — цель программы и ее ведущих — Дениса Юченкова и Андрея Федорцова.
Смотрите «Главную дорогу» на НТВ и НТВ.Ru по субботам в 10:20.
Комментарии