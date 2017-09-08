Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

Улицы в центре столицы начали перекрывать для движения автотранспорта. Это делается в связи с празднованием
870-летия Москвы.
Уже нельзя проехать по Тверской — от Охотного Ряда до Пушкинской площади. Закроют для автомобилей также Малый Гнездниковский, Газетный и Большой Новопесковский переулки. В ближайшие часы будут закрыты Моховая улица и часть Волхонки, а уже завтра ограничат движение по Цветному бульвару.
В воскресенье к этому списку добавятся Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Там пройдет благотворительный велозаезд. Все ограничения снимут к началу следующей недели.
В воскресенье к этому списку добавятся Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Там пройдет благотворительный велозаезд. Все ограничения снимут к началу следующей недели.
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