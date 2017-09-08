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  • 08.09, 16:08
    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеред Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

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    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы

      Улицы в центре столицы начали перекрывать для движения автотранспорта. Это делается в связи с празднованием 870-летия Москвы.

      Уже нельзя проехать по Тверской — от Охотного Ряда до Пушкинской площади. Закроют для автомобилей также Малый Гнездниковский, Газетный и Большой Новопесковский переулки. В ближайшие часы будут закрыты Моховая улица и часть Волхонки, а уже завтра ограничат движение по Цветному бульвару.

      В воскресенье к этому списку добавятся Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Там пройдет благотворительный велозаезд. Все ограничения снимут к началу следующей недели.
      Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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