Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 16:08
    Храм Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле обрел купола. монастыри, православие, религия, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХрам Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле обрел купола

    Храм Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле обрел купола

    комментировать
    Храм <nobr>Кирилло-Афанасиевского</nobr> монастыря в Ярославле обрел купола

    Храм Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле обрел купола

    Храм <nobr>Кирилло-Афанасиевского</nobr> монастыря в Ярославле обрел купола

      В Ярославле произошло событие, которого долгое время ждали верующие.

      В центре города освятили пять крестов и подняли пять главных куполов Спасо-Пробоинского храма. Они изготовлены в Ростовской области специально для комплекса Кирилло-Афанасиевского монастыря, который располагается в историческом центре Ярославля и внесен в список ЮНЕСКО.

      На мероприятии присутствовали горожане, представители духовенства и региональных властей, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

      Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «Значение имеет очень большое, ведь история монастыря неразрывно связана с историей нашей страны, с историей православия. Хотел бы сказать, что в результате подписанного в этом году соглашения с правительством Москвы был выделен межбюджетный трансфер для реконструкции и ремонта исторического центра Ярославля».

      В рамках работ по реконструкции центра Ярославля запланировано восстановление 48 исторических объектов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru