Храм Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле обрел купола

В Ярославле произошло событие, которого долгое время ждали верующие.

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Ярославль

В центре города освятили пять крестов и подняли пять главных куполов Спасо-Пробоинского храма. Они изготовлены в Ростовской области специально для комплекса Кирилло-Афанасиевского монастыря, который располагается в историческом центре Ярославля и внесен в список ЮНЕСКО.



На мероприятии присутствовали горожане, представители духовенства и региональных властей, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.



Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «Значение имеет очень большое, ведь история монастыря неразрывно связана с историей нашей страны, с историей православия. Хотел бы сказать, что в результате подписанного в этом году соглашения с правительством Москвы был выделен межбюджетный трансфер для реконструкции и ремонта исторического центра Ярославля».



В рамках работ по реконструкции центра Ярославля запланировано восстановление 48 исторических объектов.