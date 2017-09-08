Госкомпании обязали согласовывать крупные закупки иностранных самолетов и судов

Со следующего года все крупные закупки иностранных самолетов, вертолетов и морской техники госкомпании будут обязаны согласовывать с правительством. Это еще одна мера импортозамещения.

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил, что, например, для авиации могут установить порог в 1 млрд рублей. Если госкомпания или компания с госучастием захочет купить за границей самолетов на большую сумму, ей обязательно придется ознакомить со своими планами комиссию по импортозамещению. И уже та будет решать, нужны компании иностранные самолеты или нет.



Для морской техники Рогозин назвал уровень в 2 млн рублей, но оговорился, что цифры не окончательные.