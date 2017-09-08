Эрмитажные коты пострадали во время пожара в музее

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Санкт-Петербурге в здании Эрмитажа произошло возгорание. С огнем боролись 18 пожарных расчетов.
Огонь вспыхнул в подвале. Были эвакуированы более 100 человек. Пожар был ликвидирован в 12:40 по московскому времени. Погибших и пострадавших нет. О каком-либо ущербе не сообщается.
Алексей Аникин, начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу: «Двадцать человек силами пожарных и сотрудников музея выведены из задымленной зоны, 100 человек в целях безопасности эвакуированы с расположенных сверху этажей. Погибших и пострадавших нет».
Как передает интернет-издание «Фонтанка», во время пожара под ударом оказались знаменитые эрмитажные коты. По уточненным данным, четырех животных спасти не удалось, они задохнулись, а вот пятого спасатели откачали.
Согласно другим данным, жертв среди животных нет. РИА Новости со ссылкой на источник в музее сообщает, что одна из пострадавших из-за задымления в Эрмитаже кошек находится в клинике. Напомним, всего в Эрмитаже — от 50 до 70 защитников от мышей.
Добавим, что на время борьбы с огнем вход в музей был закрыт. По словам корреспондента ТАСС, после ликвидации возгорания его открыли.
Алексей Аникин, начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу: «Двадцать человек силами пожарных и сотрудников музея выведены из задымленной зоны, 100 человек в целях безопасности эвакуированы с расположенных сверху этажей. Погибших и пострадавших нет».
Как передает интернет-издание «Фонтанка», во время пожара под ударом оказались знаменитые эрмитажные коты. По уточненным данным, четырех животных спасти не удалось, они задохнулись, а вот пятого спасатели откачали.
Согласно другим данным, жертв среди животных нет. РИА Новости со ссылкой на источник в музее сообщает, что одна из пострадавших из-за задымления в Эрмитаже кошек находится в клинике. Напомним, всего в Эрмитаже — от 50 до 70 защитников от мышей.
Добавим, что на время борьбы с огнем вход в музей был закрыт. По словам корреспондента ТАСС, после ликвидации возгорания его открыли.
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