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  • 08.09, 13:05
    От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома. волонтеры, ремонт, Самара. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

    От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

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    От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

    От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

    От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

      В России начали восстанавливать старые деревянные дома. Десятки добровольцев по всей стране берутся за кисти и шпатели, чтобы спасти ветхие постройки от сноса.

      Большая реконструкция в настоящее время идет в Самаре. В акции участвуют в основном студенты, учителя и журналисты. Закупать строительные материалы волонтерам помогают местные предприниматели и чиновники. За бесплатным ремонтом уже выстраиваются очереди.

      Андрей Кочетков, автор проекта «Том Сойер Фест»: «Все началось с безысходности. За исключением нескольких десятков памятников архитектурного наследия, в городе ничего не восстанавливалось, не ремонтировалось. Очень долгие годы некоторые дома 100 лет без покраски стояли, с революции».

      Жители старых домов сначала к идее отнеслись с опаской, а сейчас выстраиваются в очередь за бесплатным ремонтом.

      К большой стройке присоединились 11 городов: от Костромы до Томска.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.

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