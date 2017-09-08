От Костромы до Томска: в 11 городах РФ волонтеры бесплатно восстанавливают ветхие дома

В России начали восстанавливать старые деревянные дома. Десятки добровольцев по всей стране берутся за кисти и шпатели, чтобы спасти ветхие постройки от сноса.
Большая реконструкция в настоящее время идет в Самаре. В акции участвуют в основном студенты, учителя и журналисты. Закупать строительные материалы волонтерам помогают местные предприниматели и чиновники. За бесплатным ремонтом уже выстраиваются очереди.
Андрей Кочетков, автор проекта «Том Сойер Фест»: «Все началось с безысходности. За исключением нескольких десятков памятников архитектурного наследия, в городе ничего не восстанавливалось, не ремонтировалось. Очень долгие годы некоторые дома 100 лет без покраски стояли, с революции».
Жители старых домов сначала к идее отнеслись с опаской, а сейчас выстраиваются в очередь за бесплатным ремонтом.
К большой стройке присоединились 11 городов: от Костромы до Томска.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.
Андрей Кочетков, автор проекта «Том Сойер Фест»: «Все началось с безысходности. За исключением нескольких десятков памятников архитектурного наследия, в городе ничего не восстанавливалось, не ремонтировалось. Очень долгие годы некоторые дома 100 лет без покраски стояли, с революции».
Жители старых домов сначала к идее отнеслись с опаской, а сейчас выстраиваются в очередь за бесплатным ремонтом.
К большой стройке присоединились 11 городов: от Костромы до Томска.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.
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