Петербурженка подала в суд, не получив «удовлетворения» после погашения кредита

Жительница
Санкт-Петербурга Юлия Панфёрова подала иск почти на миллион рублей к кредитной организации. Причиной обращения в суд стало то, что она не испытала обещанное на сайте компании «удовлетворение» при погашении кредита.
В иске Юлии Панфёровой говорится, что в конце августа она взяла микрозайм в размере пяти тысяч рублей. По ее словам, она решила обратиться в кредитную организацию из-за сообщения, размещенного на ее сайте. По словам жительницы Петербурга, на странице сообщалось, что специалисты провели исследование. Его результаты якобы показывают, что «в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма».
Партнером этого исследования была кредитная фирма, в которой женщина и решила оформить микрозайм, передает РИА Новости.
Юлия Панфёрова: «Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма».
Женщина уверяет, что исполнила все обязательства по договору. А вот обязательства кредитной организации, как она считает, не были выполнены в полном объеме.
Юлия Панфёрова: «Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье».
По этой причине жительница Петербурга обратилась в Савёловский суд Москвы. Она требует взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.
Партнером этого исследования была кредитная фирма, в которой женщина и решила оформить микрозайм, передает РИА Новости.
Юлия Панфёрова: «Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма».
Женщина уверяет, что исполнила все обязательства по договору. А вот обязательства кредитной организации, как она считает, не были выполнены в полном объеме.
Юлия Панфёрова: «Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье».
По этой причине жительница Петербурга обратилась в Савёловский суд Москвы. Она требует взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.
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