СМИ: сын рэпера MiyaGi погиб при падении из окна многоэтажки

Полуторагодовалый сын рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, погиб при падении с высоты.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. По одним данным, трагедия произошла в Москве, по другим — во Владикавказе.
Официального подтверждения информации о гибели сына Кудзаева не поступало.
Азамат Кудзаев родился 13 декабря 1990 года во Владикавказе. Он получил широкую известность благодаря дуэту MiyaGi & Эндшпиль (Сослан Бурнацев).
Официального подтверждения информации о гибели сына Кудзаева не поступало.
Азамат Кудзаев родился 13 декабря 1990 года во Владикавказе. Он получил широкую известность благодаря дуэту MiyaGi & Эндшпиль (Сослан Бурнацев).
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