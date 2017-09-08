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  • 08.09, 11:35

    СМИ: сын рэпера MiyaGi погиб при падении из окна многоэтажки

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    • Фото: @volochkova / instagram.com
    СМИ: сын рэпера MiyaGi погиб при падении из окна многоэтажки

    СМИ: сын рэпера MiyaGi погиб при падении из окна многоэтажки

    СМИ: сын рэпера MiyaGi погиб при падении из окна многоэтажки
  • Фото: @volochkova / instagram.com

    • Полуторагодовалый сын рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, погиб при падении с высоты.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. По одним данным, трагедия произошла в Москве, по другим — во Владикавказе.

    Официального подтверждения информации о гибели сына Кудзаева не поступало.

    Азамат Кудзаев родился 13 декабря 1990 года во Владикавказе. Он получил широкую известность благодаря дуэту MiyaGi & Эндшпиль (Сослан Бурнацев).

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