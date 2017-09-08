Пьяный депутат устроил смертельное ДТП в Якутии

В Якутии разбираются в обстоятельствах гибели человека под колесами иномарки. Еще двое пострадали.
Предположительно, за рулем Nissan Patrol, который сбил троих, находился депутат Государственного собрания Якутии Николай Румянцев.
Инцидент произошел около девяти часов по местному времени в четверг на 23-м километре дороги Якутск — Намцы. Nissan Patrol наехал на троих пешеходов. Один из них получил смертельные травмы и скончался.
МВД по Республике Якутия: «Следуя со стороны города Якутска в сторону села Намцы, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один из пешеходов — 40-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двух других мужчин 37 и 32 лет врачи госпитализировали в РБ №2 с травмами и ушибами».
Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян, добавили в ведомстве.
В пресс-службе Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) агентству РИА Новости подтвердили, что участником ДТП стал народный избранник. Парламентарии пока не принимали решения относительно Румянцева.
В Следственном комитете сообщили, что виновник смертельной аварии задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба СУ СКР по Якутии: «Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.264 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ».
Инцидент произошел около девяти часов по местному времени в четверг на 23-м километре дороги Якутск — Намцы. Nissan Patrol наехал на троих пешеходов. Один из них получил смертельные травмы и скончался.
МВД по Республике Якутия: «Следуя со стороны города Якутска в сторону села Намцы, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один из пешеходов — 40-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двух других мужчин 37 и 32 лет врачи госпитализировали в РБ №2 с травмами и ушибами».
Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян, добавили в ведомстве.
В пресс-службе Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) агентству РИА Новости подтвердили, что участником ДТП стал народный избранник. Парламентарии пока не принимали решения относительно Румянцева.
В Следственном комитете сообщили, что виновник смертельной аварии задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба СУ СКР по Якутии: «Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.264 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ».
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