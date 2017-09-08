Трамп-младший дал показания в Сенате о встрече с русским адвокатом

Сын президента США Дональда Трампа Дональд
Трамп-младший признался на слушаниях в Сенате, что рассчитывал получить информацию о здоровье Хиллари Клинтон.
В американском Сенате прошли закрытые слушания с участием Дональда Трампа-младшего. Он давал показания специальной комиссии, которая расследует дело о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Трампу-младшему пришлось объяснить, зачем он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом прошлого года.
Американские СМИ уверяли, что тогда Весельницкая передала предвыборному штабу республиканцев некий компромат на Хиллари Клинтон.
Сын американского президента признался, что пошел на эту встречу, когда узнал, что у Весельницкой может быть информация о здоровье бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. При этом Трамп-младший подчеркнул, что в сговор с иностранными государствами не вступал и не помогал своему отцу победить на выборах.
Западная пресса утверждает, что в 2016 году в Нью-Йорке Дональд Трамп-младший провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компромат на соперницу Трампа старшего по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Сын Трампа ранее объяснил, что встреча была мимолетной, и что он не получал от Весельницкой никакой значимой информации. Адвокат также отрицает, что предлагала какой-либо компромат и говорит, что встреча была по вопросам поддержки благотворительности и усыновления. Напомним, в Кремле все обвинения в попытках повлиять на ход американской президентской гонки уже неоднократно отвергали.
Американские СМИ уверяли, что тогда Весельницкая передала предвыборному штабу республиканцев некий компромат на Хиллари Клинтон.
Сын американского президента признался, что пошел на эту встречу, когда узнал, что у Весельницкой может быть информация о здоровье бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. При этом Трамп-младший подчеркнул, что в сговор с иностранными государствами не вступал и не помогал своему отцу победить на выборах.
Западная пресса утверждает, что в 2016 году в Нью-Йорке Дональд Трамп-младший провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала предоставить компромат на соперницу Трампа старшего по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Сын Трампа ранее объяснил, что встреча была мимолетной, и что он не получал от Весельницкой никакой значимой информации. Адвокат также отрицает, что предлагала какой-либо компромат и говорит, что встреча была по вопросам поддержки благотворительности и усыновления. Напомним, в Кремле все обвинения в попытках повлиять на ход американской президентской гонки уже неоднократно отвергали.
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