Россия сыграет с Хорватией в 1/8 финала Евробаскета

Сборная РФ по баскетболу впервые за 6 лет вышла в плей-офф Евробаскета.

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Соперником российских баскетболистов в 1/8 финала мужского чемпионата Европы стала сборная Хорватии. Об этом стало известно по окончании группового этапа турнира, завершившегося в четверг вечером.



Сборная России победила команду Великобритании со счетом 82:70 и заняла третье место в группе D, где соперниками россиян также были сборные Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.



В группе С команда Хорватии одолела сборную Чехии (107:69). Матч Хорватия — Россия состоится в Стамбуле 10 сентября.

