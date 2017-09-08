Россия сыграет с Хорватией в 1/8 финала Евробаскета

Сборная РФ по баскетболу впервые за 6 лет вышла в
плей-офф Евробаскета.
Соперником российских баскетболистов в 1/8 финала мужского чемпионата Европы стала сборная Хорватии. Об этом стало известно по окончании группового этапа турнира, завершившегося в четверг вечером.
Сборная России победила команду Великобритании со счетом 82:70 и заняла третье место в группе D, где соперниками россиян также были сборные Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.
В группе С команда Хорватии одолела сборную Чехии (107:69). Матч Хорватия — Россия состоится в Стамбуле 10 сентября.
Сборная России победила команду Великобритании со счетом 82:70 и заняла третье место в группе D, где соперниками россиян также были сборные Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.
В группе С команда Хорватии одолела сборную Чехии (107:69). Матч Хорватия — Россия состоится в Стамбуле 10 сентября.
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