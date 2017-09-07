Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела о реставраторах»

Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к фигурантам дела о хищениях госсредств, предназначенных на реставрацию памятников архитектуры.
Министерство культуры отозвало гражданский иск о взыскании более 160 млн рублей с бывшего замминистра Григория Пирумова и других фигурантов «дела о реставраторах». Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемые возместили весь причиненный ущерб во время предварительного следствия, сообщил ТАСС адвокат Александр Сергеев.
21 сентября состоятся слушания по этому делу в Дорогомиловском суде. Слушания пройдут в особом порядке, так как все обвиняемые признали свою вину, и некоторые из них заключили сделку со следствием.
По делу уже было вынесено два приговора: советника гендиректора фирмы «Линнит-консалт» Никиту Колесникова приговорили к пяти годам условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. К такому же штрафу и условному сроку в 4 года и 7 месяцев приговорили директора петербургской фирмы «Балтстрой» Дмитрия Сергеева.
Колесников, Сергеев, а также Пирумов и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Преступники работали в группе; они заключали госконтракты на реставрацию памятников архитектуры, в числе которых Новодевичий монастырь в Москве и Изборская крепость в Пскове. В контрактах они указывали недостоверную информацию и завышали стоимость работ с целью хищения бюджетных средств.
21 сентября состоятся слушания по этому делу в Дорогомиловском суде. Слушания пройдут в особом порядке, так как все обвиняемые признали свою вину, и некоторые из них заключили сделку со следствием.
По делу уже было вынесено два приговора: советника гендиректора фирмы «Линнит-консалт» Никиту Колесникова приговорили к пяти годам условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. К такому же штрафу и условному сроку в 4 года и 7 месяцев приговорили директора петербургской фирмы «Балтстрой» Дмитрия Сергеева.
Колесников, Сергеев, а также Пирумов и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Преступники работали в группе; они заключали госконтракты на реставрацию памятников архитектуры, в числе которых Новодевичий монастырь в Москве и Изборская крепость в Пскове. В контрактах они указывали недостоверную информацию и завышали стоимость работ с целью хищения бюджетных средств.
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