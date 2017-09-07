«Ведьмы» из разных стран соберутся на шабаш против Трампа

Группа женщин, называющие себя ведьмами, и утверждающие, что владеют магией, создали общее «заклинание», направленное на защиту мира от президента США Дональда Трампа.
Шабаш против президента США Дональда Трампа собирается устроить группа женщин, которые называют себя ведьмами. Одна из участниц рассказала The Hill, что ритуал «заклинания» против американского лидера «ведьмы» проделывают каждый месяц, когда убывает луна.
Для проведения ритуала эти женщины обычно используют карты таро, свечи, шалфей, перья, а также неудачные фотографии Трампа, рассказала изданию американка Вики Адамс.
Вики Адамс: «Заклинания против Дональда Трампа — это не проклятия и не сглазы, они сделаны для того, чтобы не позволить Трампу и его подстрекателям нанести вред людям, животным, окружающей среде, всему сущему».
Ранее певица Лана Дель Рей рассказала NME, что пыталась повлиять на Дональда Трампа с помощью магии. «Почему нет, я делаю много всякого дерьма», — заявила артистка.
Для проведения ритуала эти женщины обычно используют карты таро, свечи, шалфей, перья, а также неудачные фотографии Трампа, рассказала изданию американка Вики Адамс.
Вики Адамс: «Заклинания против Дональда Трампа — это не проклятия и не сглазы, они сделаны для того, чтобы не позволить Трампу и его подстрекателям нанести вред людям, животным, окружающей среде, всему сущему».
Ранее певица Лана Дель Рей рассказала NME, что пыталась повлиять на Дональда Трампа с помощью магии. «Почему нет, я делаю много всякого дерьма», — заявила артистка.
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