Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 21:56

    «Ведьмы» из разных стран соберутся на шабаш против Трампа

    3 комментария

    «Ведьмы» из разных стран соберутся на шабаш против Трампа

    «Ведьмы» из разных стран соберутся на шабаш против Трампа

    Группа женщин, называющие себя ведьмами, и утверждающие, что владеют магией, создали общее «заклинание», направленное на защиту мира от президента США Дональда Трампа.

    Шабаш против президента США Дональда Трампа собирается устроить группа женщин, которые называют себя ведьмами. Одна из участниц рассказала The Hill, что ритуал «заклинания» против американского лидера «ведьмы» проделывают каждый месяц, когда убывает луна.

    Для проведения ритуала эти женщины обычно используют карты таро, свечи, шалфей, перья, а также неудачные фотографии Трампа, рассказала изданию американка Вики Адамс.

    Вики Адамс: «Заклинания против Дональда Трампа — это не проклятия и не сглазы, они сделаны для того, чтобы не позволить Трампу и его подстрекателям нанести вред людям, животным, окружающей среде, всему сущему».

    Ранее певица Лана Дель Рей рассказала NME, что пыталась повлиять на Дональда Трампа с помощью магии. «Почему нет, я делаю много всякого дерьма», — заявила артистка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru