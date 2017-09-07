В «Билайне» возмущены рейтингом Роскомнадзора

В России раскаляются страсти вокруг отчета Роскомнадзора о качестве мобильной связи в Москве. Ведомство проводило тесты в апреле-июле и опубликовало результаты.

По доле неуспешных попыток голосового соединения лучшим назвали результат «Мегафона». Далее идут МТС и Tele2 (у них показатель в районе 1%), а вот у «Билайна» насчитали 15% неуспешных соединений.



И хотя «Билайн» оказался единственным из всех, кто показал стопроцентную доставку СМСок, компания такими результатами возмутилась. И заявила Роскомнадзору, что тот или сломанными СИМ-картами пользовался, или с оборудованием что-то не так. Роскомнадзор ответил, что результаты перепроверил, и ошибки в них нет.