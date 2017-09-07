«Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

«Газпром» в 2017 году готовится показать рекордный для себя объем экспорта газа — примерно 190 млрд кубометров.

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Выступая на сессии Восточного экономического форума, Алексей Миллер заявил, что «Газпром» по итогам работы в 2017 году ожидает установления абсолютного рекорда поставок на экспорт — около 190 млрд куб м газа. Это абсолютный рекорд за всю историю «Газпрома». И на этом компания не остановится, отметил глава «Газпрома».



Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «С вводом новых экспортных магистралей на востоке страны, конечно же, наши возможности существенно увеличатся, и „Газпром“ в самом ближайшем будущем будет поставлять суммарно газа на экспорт в дальнее зарубежье более 200 млрд кубометров».