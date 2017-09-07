Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56
    «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье. газ, Газпром, Миллер, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

    «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

    2 комментария
    «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

    «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

    «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в дальнее зарубежье

      «Газпром» в 2017 году готовится показать рекордный для себя объем экспорта газа — примерно 190 млрд кубометров.

      Выступая на сессии Восточного экономического форума, Алексей Миллер заявил, что «Газпром» по итогам работы в 2017 году ожидает установления абсолютного рекорда поставок на экспорт — около 190 млрд куб м газа. Это абсолютный рекорд за всю историю «Газпрома». И на этом компания не остановится, отметил глава «Газпрома».

      Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «С вводом новых экспортных магистралей на востоке страны, конечно же, наши возможности существенно увеличатся, и „Газпром“ в самом ближайшем будущем будет поставлять суммарно газа на экспорт в дальнее зарубежье более 200 млрд кубометров».

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