Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:24

    В Томске воспитанников кадетского корпуса кормят едой с опарышами и волосами

    2 комментария
    • Фото: tv2.today
    В Томске воспитанников кадетского корпуса кормят едой с опарышами и волосами

    В Томске воспитанников кадетского корпуса кормят едой с опарышами и волосами

    В Томске воспитанников кадетского корпуса кормят едой с опарышами и волосами
  • Фото: tv2.today

    • Воспитанники Томского кадетского корпуса объявили голодовку из-за личинок в каше.

    Воспитанники Томского кадетского корпуса в четверг объявили голодовку. Кадеты отказались от завтрака из-за того, что нашли в каше опарышей. Как сообщили местному телеканалу ТВ2 родители кадетов, это уже четвертый раз с начала учебного года, когда дети находят личинок в еде. Старшеклассники продолжили голодовку и в обед.

    Родители кадетов утверждают, что в столовой корпуса кадетам и ранее подавали еду, в которой дети находили волосы и даже стекла. Дети и родители обращались к директору корпуса, он заменил поваров, но улучшения не наступило.

    Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали в учебном заведении проверку. Вся партия подозрительных продуктов изъята. Как сообщает портал vtomske.ru, после проверки всех виновных ждет наказание, а директор кадетского корпуса, скорее всего, лишится должности.

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