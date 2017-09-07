В Томске воспитанников кадетского корпуса кормят едой с опарышами и волосами

Воспитанники Томского кадетского корпуса объявили голодовку
из-за личинок в каше.
Воспитанники Томского кадетского корпуса в четверг объявили голодовку. Кадеты отказались от завтрака из-за того, что нашли в каше опарышей. Как сообщили местному телеканалу ТВ2 родители кадетов, это уже четвертый раз с начала учебного года, когда дети находят личинок в еде. Старшеклассники продолжили голодовку и в обед.
Родители кадетов утверждают, что в столовой корпуса кадетам и ранее подавали еду, в которой дети находили волосы и даже стекла. Дети и родители обращались к директору корпуса, он заменил поваров, но улучшения не наступило.
Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали в учебном заведении проверку. Вся партия подозрительных продуктов изъята. Как сообщает портал vtomske.ru, после проверки всех виновных ждет наказание, а директор кадетского корпуса, скорее всего, лишится должности.
Родители кадетов утверждают, что в столовой корпуса кадетам и ранее подавали еду, в которой дети находили волосы и даже стекла. Дети и родители обращались к директору корпуса, он заменил поваров, но улучшения не наступило.
Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали в учебном заведении проверку. Вся партия подозрительных продуктов изъята. Как сообщает портал vtomske.ru, после проверки всех виновных ждет наказание, а директор кадетского корпуса, скорее всего, лишится должности.
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