На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

На Сахалине родителям по ошибке выдали личные вещи преступника, который убил их сына. Среди прочего был мобильный телефон, где сохранилась любопытная, в том числе и для следствия, переписка.

1565 убийства и покушения

Из сохранившейся в телефоне переписки родители убитого Максима Юрченко сделали вывод, что к расправе могут быть причастны еще двое. Хотя приговор по уголовному делу вынесли лишь одному.



Из-за вновь открывшихся обстоятельств в Следственном комитете начали служебную проверку. Сыщики изучают СМС-сообщения и пытаются понять, действительно ли к преступлению могут быть причастны друзья осужденного.



Олег Юрченко, отец убитого: «Хочу нормального развития, чтобы вернули дело на пересмотр и чтобы каждый получил по мере его участия в этом деле. Мне не надо, чтобы их посадили на всю жизнь, нет. Пожалуйста, оцените степень участия каждого в убийстве моего ребенка».



Максим Юрченко погиб в октябре 2016 года. Ему нанесли 130 ударов ножом. Убийцу — Александра Васильева — приговорили к 11,5 годам лишения свободы.



Теперь следователи не исключают, что по итогам проверки уголовное дело может быть отправлено на пересмотр.



