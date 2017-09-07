Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25
    На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника. убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

    На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

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    На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

    На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

    На Сахалине родители узнали подробности убийства сына из телефона преступника

      На Сахалине родителям по ошибке выдали личные вещи преступника, который убил их сына. Среди прочего был мобильный телефон, где сохранилась любопытная, в том числе и для следствия, переписка.

      Из сохранившейся в телефоне переписки родители убитого Максима Юрченко сделали вывод, что к расправе могут быть причастны еще двое. Хотя приговор по уголовному делу вынесли лишь одному.

      Из-за вновь открывшихся обстоятельств в Следственном комитете начали служебную проверку. Сыщики изучают СМС-сообщения и пытаются понять, действительно ли к преступлению могут быть причастны друзья осужденного.

      Олег Юрченко, отец убитого: «Хочу нормального развития, чтобы вернули дело на пересмотр и чтобы каждый получил по мере его участия в этом деле. Мне не надо, чтобы их посадили на всю жизнь, нет. Пожалуйста, оцените степень участия каждого в убийстве моего ребенка».

      Максим Юрченко погиб в октябре 2016 года. Ему нанесли 130 ударов ножом. Убийцу — Александра Васильева — приговорили к 11,5 годам лишения свободы.

      Теперь следователи не исключают, что по итогам проверки уголовное дело может быть отправлено на пересмотр.

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