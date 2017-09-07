Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 20:25
    В Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети. Коми, скандалы, соцсети, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети

    В Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети

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    В Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети

    В Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети

    В Коми суд наказал мэра за критику чужого наряда в соцсети

      В Коми скандал разгорелся из-за снимка, который сотрудница городской администрации выложила на своей страничке. Глава города — то есть непосредственная начальница — увидела и публично сделала замечание. Поделилась изображением подчиненной и дорого за это заплатила.

      Глубокое декольте? Леопардовый принт? Игривая поза? Что именно не устроило мэра Инты Ларису Титовец в снимке — загадка. Объяснять она не стала, просто сделала репост фотографии своей подчиненной в соцсети и сопроводила его комментарием «совсем стыд потеряли». Дама, на чьей репутации появилось пятно, обратилась в суд.

      Чопорную градоначальницу признали виновной в использовании изображения сотрудницы мэрии без ее согласия. Теперь Титовец обязана компенсировать нанесенный репостом моральный вред — 5 тысяч рублей.

      Она, конечно, крайне возмущена. Ведь себя считает городской иконой стиля.

      Лариса Титовец, мэр города Инта: «Я очень слежу за собой. Меня два раза в неделю причесывают парикмахеры. Я очень слежу за своей одеждой».

      Лариса Титовец в своем городе снискала славу железной леди. Строгие костюмы, выглаженные рубашки. Максимум, что может себе позволить консервативная глава Инты, — яркий платок или брошь. Но разве это повод осуждать вкусы других — задалась вопросом любительница всего леопардового Юлия Захаркина. После скандального репоста, признается она, доморощенные фэшн-критики наперебой стали упрекать ее вульгарный наряд. Но ведь она этот снимок сделала для себя, а в ночных сорочках разгуливала по дому, а не по коридорам власти.

      Тем не менее, гонения блюстителей моды заставили женщину покинуть не только место работы, но и уехать из города. Ведь каждый норовил дать ей рекомендации касаемо последних тенденций.

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