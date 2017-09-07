В Москве изменили стандарты отделки квартир по реновации

Плитка на балконе вместо ламината и увеличение площади прихожих. Московские власти сообщили, что в утвержденные ранее стандарты квартир по реновации внесены изменения.
Столичные власти внесли изменения в стандарты отделки квартир, предоставляемых переселенцам по программе реновации. В мэрии отметили, что учли просьбы горожан в этом вопросе.
Сергей Лёвкин, руководитель департамента градостроительной политики Москвы: «С момента открытия первого шоу-рума на ВДНХ мы получили некоторые замечания от горожан и учли их в стандартах отделки».
Так, в новых квартирах на кухнях и балконах будет застелен не ламинат, а плитка. А в однокомнатных квартирах увеличены площади прихожих без потери общей площади квартиры. Также было достаточно много пожеланий об укладке плитки в прихожей, около входа в квартиру. Это пожелание также выполнено, сообщил «Интерфаксу» Лёвкин.
Ранее сообщалось, что в начале августа Москва утвердила стандарты отделки квартир для переселенцев.
Напомним, что в Москве идет программа реновации ветхих пятиэтажек. В нее вошли 5144 жилых дома. Список расширили за счет тех домов, жители которых сами проголосовали за вхождение в программу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масштабный проект рассчитан до 2032 года. Первые переселенцы смогут въехать в новые квартиры осенью 2017 года. Массовое же переселение начнется не ранее второй половины 2019 года.
Сергей Лёвкин, руководитель департамента градостроительной политики Москвы: «С момента открытия первого шоу-рума на ВДНХ мы получили некоторые замечания от горожан и учли их в стандартах отделки».
Так, в новых квартирах на кухнях и балконах будет застелен не ламинат, а плитка. А в однокомнатных квартирах увеличены площади прихожих без потери общей площади квартиры. Также было достаточно много пожеланий об укладке плитки в прихожей, около входа в квартиру. Это пожелание также выполнено, сообщил «Интерфаксу» Лёвкин.
Ранее сообщалось, что в начале августа Москва утвердила стандарты отделки квартир для переселенцев.
Напомним, что в Москве идет программа реновации ветхих пятиэтажек. В нее вошли 5144 жилых дома. Список расширили за счет тех домов, жители которых сами проголосовали за вхождение в программу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масштабный проект рассчитан до 2032 года. Первые переселенцы смогут въехать в новые квартиры осенью 2017 года. Массовое же переселение начнется не ранее второй половины 2019 года.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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