Поезда выйдут на железную дорогу в обход Украины до конца октября

Движение по новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово начнется до конца октября, первыми по ней проедут грузовые поезда.
Глава РЖД пояснил ТАСС, что никаких технических трудностей с запуском пассажирских поездов в обход Украины нет, но первыми по новой железной дороге, которая соединит Воронежскую и Ростовскую области, сначала пустят грузовые поезда.
Олег Белозёров, президент ОАО РЖД: «То, что он (обход) заработает в течение ближайших полутора месяцев, это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать».
Вопрос с расписание пассажирских поездов будет решен в скором времени, добавил Белозёров.
Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Ранее РЖД сообщали, что пуск пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.
Также Москва в настоящий момент строит один из крупнейших мостов за всю историю России — Крымский. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Мост соединит Таманский полуостров и крымский берег. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году. Накануне под главной аркой моста прошел первый корабль Черноморского флота.
Олег Белозёров, президент ОАО РЖД: «То, что он (обход) заработает в течение ближайших полутора месяцев, это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать».
Вопрос с расписание пассажирских поездов будет решен в скором времени, добавил Белозёров.
Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Ранее РЖД сообщали, что пуск пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.
Также Москва в настоящий момент строит один из крупнейших мостов за всю историю России — Крымский. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Мост соединит Таманский полуостров и крымский берег. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году. Накануне под главной аркой моста прошел первый корабль Черноморского флота.
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