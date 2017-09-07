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  • 07.09, 18:55

    Поезда выйдут на железную дорогу в обход Украины до конца октября

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    Поезда выйдут на железную дорогу в обход Украины до конца октября

    Поезда выйдут на железную дорогу в обход Украины до конца октября

    Поезда выйдут на железную дорогу в обход Украины до конца октября

    Движение по новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово начнется до конца октября, первыми по ней проедут грузовые поезда.

    Глава РЖД пояснил ТАСС, что никаких технических трудностей с запуском пассажирских поездов в обход Украины нет, но первыми по новой железной дороге, которая соединит Воронежскую и Ростовскую области, сначала пустят грузовые поезда.

    Олег Белозёров, президент ОАО РЖД: «То, что он (обход) заработает в течение ближайших полутора месяцев, это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать».

    Вопрос с расписание пассажирских поездов будет решен в скором времени, добавил Белозёров.

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    Шойгу вручил награды строителям железной дороги в обход Украины
    Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Ранее РЖД сообщали, что пуск пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

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