Тайский человек-паук спас байкера из-под колес машин: видео

В Таиланде мужчина в костюме человека-паука спас от смерти мотоциклиста, которого сбила машина. Видео случившегося опубликовал полицейский департамент провинции Та-Янг .

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Таиланд

На кадрах видно, как на дороге белый пикап сбивает мотоциклиста и отъезжает в сторону. При этом из машины никто не выходит, мимо проносятся другие автомобили, а сбитый байкер остается лежать на проезжей части.



Внезапно в кадре появляется мужчина в костюме человека-паука. Он бежит к пострадавшему размахивая руками, останавливает движение и оказывает байкеру первую помощь.



Отважным человеком-пауком оказался бывший актер, который в настоящее время работает продавцом гирлянд. Он рассказал местным СМИ, что просто любит носить супергеройские костюмы.

