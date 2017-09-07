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  • 07.09, 18:55
    Тайский человек-паук спас байкера из-под колес машин: видео. ДТП, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТайский человек-паук спас байкера из-под колес машин: видео

    Тайский человек-паук спас байкера из-под колес машин: видео

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    • Rawis Suwunnun / YouTube.com
    Тайский <nobr>человек-паук</nobr> спас байкера <nobr>из-под</nobr> колес машин: видео

    Тайский человек-паук спас байкера из-под колес машин: видео

    Тайский <nobr>человек-паук</nobr> спас байкера <nobr>из-под</nobr> колес машин: видео
    • Rawis Suwunnun / YouTube.com

      • В Таиланде мужчина в костюме человека-паука спас от смерти мотоциклиста, которого сбила машина. Видео случившегося опубликовал полицейский департамент провинции Та-Янг.

      На кадрах видно, как на дороге белый пикап сбивает мотоциклиста и отъезжает в сторону. При этом из машины никто не выходит, мимо проносятся другие автомобили, а сбитый байкер остается лежать на проезжей части.

      Внезапно в кадре появляется мужчина в костюме человека-паука. Он бежит к пострадавшему размахивая руками, останавливает движение и оказывает байкеру первую помощь.

      Отважным человеком-пауком оказался бывший актер, который в настоящее время работает продавцом гирлянд. Он рассказал местным СМИ, что просто любит носить супергеройские костюмы.

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